Inscrições para concurso da Câmara dos Deputados terminam hoje; salário chega a R$ 34 mil

Terminam nesta quarta-feira (4) as inscrições para o concurso público da Câmara dos Deputados. Ao todo, são 140 vagas para contração imediata, além do cadastro de reserva, com salários de R$ 26,1 mil e R$ 34,8 mil, a depender do cargo. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de dezembro em todas as capitais do país.

Foto: Câmara dos Deputados / Reprodução

As inscrições podem ser feitas até as 16h desta quarta-feira, pela internet. Os valores variam entre R$ 95 e R$ 120 e o pagamento poderá ser feito até quinta-feira (5). Os candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou doadores de medula óssea têm isenção da taxa de inscrição. No entanto, o prazo para os pedidos de isenção terminou no dia 30 de agosto.

Todas as vagas são para trabalhar em Brasília. O prazo de validade do concurso é de 2 anos, contados da data da publicação do resultado, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

FAÇA AQUI SUA INSCRIÇÃO

Ao todo, são 4 editais publicados:

Edital 1: analista legislativo – atribuições: contador, informática legislativa e técnico em material e patrimônio.



Edital 2: analista legislativo – atribuições: assistente social, enfermeiro, farmacêutico e médico;



Edital 3: analista legislativo – atribuição técnica legislativa.



Edital 4: analista legislativo – atribuição Consultoria (Legislativa e Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira).

Veja a carga horária com remuneração de cada vaga:

Analista Legislativo - Contador, Informática Legislativa, Técnico em Material e Patrimônio, Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico ou Técnica Legislativa (40h/semana): R$ 26.196,30;



- Médico (30h/semana): R$ 26.196,30; Analista Legislativo - Consultor Legislativo ou Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira (40h/semana): R$ 34.812,19.

Com Itatiaia