SEE-MG abre processo seletivo para assistentes sociais e psicólogos

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) anunciou a abertura de um Processo Seletivo Simplificado (PSS) com o objetivo de reforçar as atividades psicossociais e psicopedagógicas nas escolas estaduais. O edital PSS SEE/MG nº 02/2023 prevê a contratação de Assistentes Sociais e Psicólogos, com um total de 63 vagas disponíveis. Esses profissionais irão desempenhar suas funções nos Núcleos de Atendimento Educacionais (NAEs) localizados em diversos municípios do estado.

Imagem: Reprodução/Internet

Do total de vagas, 21 são destinadas aos Assistentes Sociais, enquanto 42 são para Psicólogos. Os contratos terão uma duração inicial de um ano, com a possibilidade de prorrogação por período equivalente.

As inscrições serão realizadas exclusivamente online, através do preenchimento de um formulário que estará disponível a partir das 9h do dia 10 de outubro. Os candidatos interessados terão até as 17h do dia 31 de outubro para se inscreverem clique aqui.

O processo seletivo será dividido em duas etapas, ambas de caráter classificatório e eliminatório. A primeira etapa envolverá a análise dos requisitos de contratação e das informações curriculares dos candidatos. A segunda etapa consistirá em uma entrevista técnico-comportamental. Todas as fases do processo serão conduzidas por uma comissão composta por servidores da SEE/MG.

Em cumprimento ao artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal e à Lei Estadual nº 11.867/1995, 10% do total de contratações previstas no edital serão reservadas para pessoas com deficiência (PCD), de acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, desde que haja compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo.

As atribuições dos cargos de Assistentes Sociais e Psicólogos, conforme estabelecido pela Lei Federal nº 13.935/2019 e pela Resolução SEE nº 4.701/2022, incluem o desenvolvimento de ações que contribuam para o processo de ensino-aprendizagem, auxiliando as escolas na prevenção e minimização de problemas educacionais, além de orientar a equipe gestora na resolução de conflitos e na promoção de um ambiente adequado para a aprendizagem.

Os Psicólogos terão a responsabilidade de acompanhar o ambiente escolar, melhorar os relacionamentos interpessoais, especialmente entre professores e estudantes, e promover a qualidade do ensino. Enquanto os Assistentes Sociais, com foco educacional, irão garantir orientações à comunidade escolar sobre direitos e deveres individuais e coletivos nas relações de ensino-aprendizagem e na formação cidadã.

Os Analistas de Educação Básica (AEB) - Psicólogos e Assistentes Sociais - realizarão atendimentos itinerantes em todas as escolas vinculadas ao núcleo, de acordo com um cronograma estabelecido em conjunto com a Superintendência Regional de Educação (SRE), sem limitar sua atuação à escola-polo.

