MPF abre processo seletivo para estagiários de Direito em Sete Lagoas: Saiba como se inscrever!

No dia 29 de setembro de 2022, o Ministério Público Federal em Minas Gerais lançou o edital número 66/2023, referente ao quarto concurso para a contratação de estagiários. Esta iniciativa inclui a participação da Procuradoria da República no município de Sete Lagoas.

Imagem: Reprodução/ MPF - Sete Lagoas

As inscrições tiveram início às 12h do dia 29 de setembro de 2023 e permanecerão abertas até às 17h do dia 16 de outubro de 2023. A data marcada para a realização das provas é o dia 22 de outubro de 2023.

Para os estudantes de Sete Lagoas interessados em participar deste processo seletivo, o primeiro passo é preencher a ficha de pré-inscrição disponibilizada no site da Procuradoria da República em Minas Gerais, clicando aqui. Este procedimento deve ser efetuado no período que compreende das 12:00 horas do dia 29 de setembro de 2023 às 17:00 horas do dia 16 de outubro de 2023. Qualquer inscrição realizada fora deste prazo não será considerada válida.

Para garantir a confirmação da inscrição, os candidatos de Sete Lagoas devem enviar, de forma digitalizada em formatos PDF, JPG ou BMP, um único arquivo para o endereço de e-mail prmg-sla-adm@mpf.mp.br, com o assunto "Graduação em Direito" ou "Pós- Graduação em Direito". Este procedimento também deve ocorrer no período das 12:00 horas do dia 29 de setembro de 2023 às 17:00 horas do dia 16 de outubro de 2023.

Os documentos necessários para concluir a inscrição incluem:

Documento de identidade com foto. CPF. a) Para a modalidade de graduação, é exigida uma declaração de matrícula emitida pela instituição de ensino conveniada, que deve conter informações expressas sobre a matrícula regular no curso de graduação.

b) Para a modalidade de pós-graduação, é necessário apresentar uma declaração de matrícula emitida pela instituição de ensino conveniada, com informações expressas sobre a matrícula regular no curso de pós-graduação em direito, com uma carga mínima de 360 horas. Formulário específico de autorização para o tratamento de dados pessoais, disponível no anexo VI do edital. Laudo médico, conforme previsto no Item 1, Subitem 1.1, Inciso II, do TÍTULO II do Edital, para candidatos que se declarem com deficiência. Declaração específica, devidamente preenchida, para participar da seleção pelo sistema de minorias étnico-raciais, disponível no anexo III. Declaração específica, devidamente preenchida, para participar da seleção pelo sistema de cotas raciais, disponível no anexo IV.

Para mais informações acesse o portal oficial do Ministério Público Federal em Minas Gerais

Imagem: Divulgação

Da redação