Ainda dá tempo de se inscrever no Programa de Estágio do Senac em Minas

O Senac está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio até o dia 18 de outubro. A iniciativa é voltada para alunas e alunos dos cursos técnicos do Senac (exclusivo) e para estudantes de graduação do Senac e de Instituições de Ensino Superior. Há vagas em diversas cidades que possuem unidades do Senac em Minas, para verificar os locais, acesse o link.

Imagem: Senac

Trata-se de uma oportunidade para profissionais em formação atuarem em uma empresa que tem o compromisso de promover um ambiente de trabalho agradável, inclusivo, que valoriza a diversidade de seus colaboradores e é referência em educação para o comércio de bens, serviços e turismo.

O Programa de Estágio do Senac oferece bolsa estágio, auxílio transporte, seguro de vida e auxílio alimentação. A carga horária é de seis horas por dia. O contrato do estágio poderá ser de 12 meses, com possibilidade de ser prorrogado por mais 12 meses.

Durante o período do Programa de Estágio, o estagiário terá acesso a uma trilha de desenvolvimento composta por treinamentos, encontros e outros conteúdos voltados para o desenvolvimento de competências e habilidades que poderão contribuir com sua carreira, bem como em seu desempenho nas atividades em que realizará no Senac.

Um dos diferenciais do Programa de Estágio do Senac é que os estagiários terão a oportunidade de desenvolver um projeto para a instituição, com o intuito de propor melhoria de processos do setor, ou alguma inovação para a área de atuação. Este projeto será apresentado ao final do Programa.

O Rede Carreiras - um serviço gratuito do Senac em Minas que conecta, por meio do seu portal de vagas, candidatos interessados e empresas que desejam divulgar suas vagas e selecionar profissionais qualificados - poderá apoiar e encaminhar para o mercado os estagiários no final do Programa de Estágio.

