Enem 2023: Dicas do que fazer para não ser eliminado

O Enem 2023 está se aproximando, e para garantir que os candidatos não sejam eliminados durante o exame, é crucial observar as regras estabelecidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Foto: Reprodução/ Internet

Neste ano, o Enem será realizado em dois domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro, uma mudança que ocorreu desde 2017, em contraste com o formato anterior de um fim de semana. O horário de abertura dos portões será às 12h, com fechamento às 13h, de acordo com o horário de Brasília. O início das provas está programado para as 13h30, mas os horários de término variam: no dia 5 de novembro, encerram às 19h, e no dia 12 de novembro, às 18h30.

É fundamental que os participantes evitem qualquer forma de comunicação com pessoas que não sejam os aplicadores da prova e não utilizem materiais não autorizados durante o exame, como livros, notas, papéis ou impressos. Além disso, é proibido registrar ou divulgar, por imagem ou som, o conteúdo da prova ou qualquer material relacionado a ela.

Deixar a sala de provas antes das 13h sem a companhia de um fiscal ou sair do local antes de completar duas horas de prova após o início também pode resultar na eliminação do candidato. O mesmo se aplica àqueles que iniciarem as provas antes das 13h30 ou sem a devida autorização do aplicador.

Ao entrar na sala de provas, é essencial que os candidatos guardem todos os pertences no envelope porta-objetos, incluindo óculos escuros, chapéus, canetas não transparentes, lápis, borrachas, réguas, corretivos, livros, chaves e quaisquer dispositivos eletrônicos (que devem estar desligados). Qualquer emissão de som por aparelhos eletrônicos, mesmo dentro do envelope porta-objetos, levará à eliminação do participante.

Durante o dia do exame, os candidatos serão submetidos a revistas eletrônicas, e seus objetos e lanches também serão inspecionados. Recusar-se a cooperar com essas verificações sem justificativa adequada pode resultar na eliminação. Além disso, é imprescindível que os candidatos estejam portando documentos de identificação válidos, pois a falta de um documento válido pode levar à eliminação.

No primeiro dia de prova, os candidatos responderão questões de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e realizarão a redação. Já no segundo dia, enfrentarão as provas de Ciências da Natureza e Matemática.

Todas as informações detalhadas sobre o Enem 2023 estão disponíveis na página oficial do Inep. É fundamental que os candidatos sigam todas essas regras e orientações para evitar a eliminação e garantir uma participação bem-sucedida no exame nacional.

Da redação