Metrô BH abre mais de 100 vagas a nível médio; confira

A concessionária que administra as linhas do Metrô de Belo Horizonte está com 111 vagas abertas para três áreas de atuação: Agente de Segurança e Atendimento, Líder de Estação e Operador de Trens. Divulgadas nesta terça-feira (10), as oportunidades são destinadas a moradores de Belo Horizonte e região metropolitana que tenham o ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar sob o regime de escala. As inscrições podem ser feitas pelo site

Das 111 oportunidades abertas, 71 vagas são para Agente de Segurança e Atendimento; 10 para Líder de Estação; e 30 vagas para Operador de Trens. Confira o descritivo das vagas:

Agente de Segurança e Atendimento: executar os serviços de segurança e atendimento das estações, promovendo condições de acessibilidade aos usuários.

Líder de Estação: atuar como líder da unidade, sendo o representante da empresa na estação de lotação. Este funcionário é responsável pela organização da estação, controle de fluxo de pessoas, auxílio ao Centro de Controle Operacional, entre outras atividades.

Operador de Trens: atuar como operador de trens, sendo responsável por conduzir os veículos metroviários conforme as normas e melhores práticas de tráfego no transporte de pessoas.

Da Redação com O Tempo