Última semana de inscrições para o concurso público da Cemig

Os interessados em participar do Concurso Público da Cemig, regido pelo edital 02/2023, têm até a próxima quarta-feira, dia 18 de outubro, para efetuar suas inscrições. Este concurso tem como finalidade principal o preenchimento de vagas disponíveis e a constituição de um cadastro reserva para cargos de nível médio, técnico profissionalizante e de nível universitário. As inscrições podem ser realizadas exclusivamente por meio do site da Fundação de Apoio da UFMG - Fundep.

Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 14/7/21

Os candidatos aprovados e contratados estarão sujeitos ao regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo que os requisitos específicos para cada vaga podem ser encontrados no Anexo A do Edital.

Além disso, a Cemig oferece aos seus funcionários benefícios como planos de saúde e odontológico, previdência privada, seguro de vida em grupo e vale-alimentação ou refeição. Importante ressaltar que todos esses benefícios seguem as diretrizes de coparticipação e estão em conformidade com a legislação vigente, bem como as normas da empresa e o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) em vigor.

As etapas do concurso, juntamente com informações detalhadas sobre as disciplinas a serem abordadas, o número e o valor das questões da prova objetiva, estão especificadas no Anexo B do Edital. As questões da prova versarão sobre tópicos relacionados aos programas de estudo e às referências bibliográficas indicadas no Anexo D do Edital.

A aplicação das provas está agendada para o dia 19 de novembro e ocorrerá nas seguintes cidades: Belo Horizonte, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Paracatu, Teófilo Otoni, Uberlândia e Varginha, de acordo com a escolha de cidade feita pelos candidatos durante o processo de inscrição.

Remuneração e condições para admissão

As vagas disponíveis neste concurso oferecem salários iniciais a partir de R$ 2.544,62. Para verificar as remunerações específicas de cada cargo e o número de vagas, basta consultar o Anexo A do Edital.

Os requisitos para admissão incluem:

Ter no mínimo 18 anos na data de admissão;

Para candidatos do sexo masculino, a apresentação do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação é obrigatória;

Manter pleno exercício dos direitos civis e políticos;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Ser brasileiro nato ou naturalizado, com a devida reciprocidade de direitos, conforme legislação específica, em caso de nacionalidade portuguesa;

Possuir os requisitos exigidos para o cargo desejado;

Ter sido aprovado no Concurso e considerado apto na Avaliação Pré-Admissional de Saúde, realizada por profissionais indicados pela Cemig;

Não receber proventos ou remuneração de cargo, emprego ou função pública, exceto quando previsto na Constituição Federal;

Cumprir todas as determinações estipuladas no Edital.

É importante destacar que o candidato aprovado que não atender ou não comprovar os requisitos estabelecidos no Edital e seus anexos na data de admissão perderá o direito à investidura no cargo.

O Edital completo, incluindo todos os anexos, está disponível no site da FUNDEP e no portal da Cemig na internet.

Da redação com Por Dentro de Tudo