Os candidatos aos cargos de professor de educação básica (PEB), especialista em educação básica (EEB) e analista educacional – inspetor escolar (ANE – IE) inscritos no Concurso Público 2023 da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) já podem conferir os locais de realização da prova. A consulta pode ser feita por meio da página de acompanhamento no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame.

Imagem: SEE-MG

De acordo com Edital Seplag/SEE 3/2023, as provas para provimento desses cargos serão aplicadas em Belo Horizonte e nas cidades-sede das Superintendências Regionais de Ensino (SREs), no próximo domingo (22/10), das 8h às 12h (PEB) e das 15h às 19h (EEB e ANE-IE).

Para acessar as informações sobre o local de realização da prova, os candidatos deverão acessar a página de acompanhamento, no site da FGV, e preencher o CPF e a senha cadastrada na plataforma. Após esse passo, os candidatos terão acesso ao cartão de confirmação de inscrição, onde consta o endereço do local de prova.

Provas do dia 29/10

Os locais de prova dos candidatos aos cargos de analista educacional (ANE), analista da educação básica (AEB), técnico da educação (TDE) e assistente técnico de educação básica (ATB) serão divulgados na próxima segunda-feira (23/10), por meio da mesma plataforma. As provas desses candidatos serão aplicadas no dia 29/10, das 14h às 18h.

É importante ressaltar que os inscritos não receberão por e-mail o cartão de confirmação de inscrição, nem os detalhes sobre o local de realização das provas. Essas informações somente serão acessadas por meio da página de acompanhamento da inscrição.

Processo de seleção

Nas duas primeiras etapas, de caráter eliminatório e classificatório, o processo seletivo é o mesmo para todos os cargos e consiste em prova objetiva de múltipla escolha e de redação. Os conteúdos cobrados no concurso abrangem conhecimentos básicos em Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Matemático, Legislação Educacional e Direitos Humanos, além de redação e conhecimentos específicos, referentes a cada área de atuação.

As datas referentes às demais etapas serão divulgadas em edital de convocação disponível na página da FGV.

Serão disputadas quase 20 mil vagas para nível médio técnico e superior.

Em destaque, algumas vagas com alta relação candidato/vaga:

Analista Educacional (ANE) - Inspetor Escolar: 55,26

Especialista em Educação Básica (EEB) - Supervisor Pedagógico/Orientador Educacional: 26,89

Professor de Educação Básica (PEB) - Educação Física: 40,54

Analista Educacional (ANE) - Técnico-Administrativo: 97,01

As demais relações podem ser conferidas aqui.

Da Redação com SEE-MG