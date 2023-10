Localiza tem inscrições abertas para programa de estágio e trainee até sexta (20/10)

Estudantes e recém-formados de todos os cursos de graduação e técnicos têm até sexta-feira (20) para participar do programa de estágio e trainee 2024 da Localiza&Co. O processo seletivo é on-line, e as inscrições podem ser feitas neste link.

Divulgação: Hoje em Dia

O programa de trainee destina-se a profissionais que se formaram no Brasil e no México entre dezembro de 2021 e dezembro de 2023, e oferece oportunidades de trabalho híbrido em Belo Horizonte. Os candidatos selecionados terão a chance de se envolver em diversos setores da empresa e também têm direito a participar nos Lucros e Resultados (PLR) da organização.

Para os candidatos do Brasil, a mudança envolve a realocação para Belo Horizonte, onde a passagem e a acomodação nos primeiros 30 dias serão cobertas, além de receberem um auxílio transferência. Já os candidatos do México atuarão no Brasil durante o primeiro ano e, posteriormente, retornarão ao México, na fase final da alocação. O programa cobrirá os custos relativos ao processo de obtenção de visto e às aulas de português necessárias.

Estágio

Já o Programa de Estágio é voltado para estudantes com previsão de conclusão do curso em dezembro de 2025. São oferecidos dois modelos de trabalho: híbrido com dois dias presenciais na matriz em Belo Horizonte para áreas corporativas ou remoto para Localiza Labs. A carga horária pode ser de 4 ou 6 horas e a admissão está prevista para fevereiro de 2024.

Para ambos os programas de trainee e estágio, o processo de seleção inclui avaliações de raciocínio lógico, um teste de alinhamento cultural (compatibilidade com os valores da empresa e sua missão), dinâmicas em grupo e entrevistas.

Os candidatos aprovados não apenas receberão um salário competitivo de acordo com o mercado, mas também terão acesso a benefícios como vale refeição, vale transporte, seguro de vida, assistência médica e odontológica, Gympass, telemedicina, apoio para o trabalho remoto, auxílio creche, um clube de benefícios com descontos Allya e vantagens especiais na locação de veículos, assinatura Meoo e na compra de veículos seminovos.

Serviço

Vagas para o Estágio Localiza&Co

Cursos: voltado a estudantes de todos os cursos de graduação e técnico com previsão de conclusão em dezembro de 2025

Pré-requisitos: disponibilidade de estagiar em Belo Horizonte (vagas híbridas) e 100% remoto (exclusivas para Localiza Labs)

Carga horária: 4h e 6h

Remuneração compatível com o mercado.

Vagas para o Programa Trainee Localiza&Co | Atuação na matriz em Belo Horizonte

Cursos: aberto a todos os cursos de graduação com formação entre dezembro de 2021 e dezembro de 2023.

Pré-requisitos: disponibilidade para residir em Belo Horizonte e viajar durante o programa. Possuir habilidade no Pacote Office. Inglês e Espanhol são diferenciais, mas não são obrigatórios. Os candidatos do México aprovados precisarão vir para o Brasil, no primeiro ano, e voltarão para o México na alocação final.

Remuneração compatível com o mercado.

Período de inscrições: até 20/10

Inscrições por meio do site.

Da Redação com Hoje em Dia