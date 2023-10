Vale abre inscrições para programa de Trainee 2024; veja como participar

A Vale anunciou o lançamento do Programa de Trainee 2024, com 30 vagas disponíveis para candidatos interessados em contribuir para suas operações no Pará e no Maranhão. Este programa é aberto a candidatos de todo o Brasil e tem preferência por recém-formados.

Foto: Reprodução/ Vale

Para participar, os candidatos devem ter concluído um curso superior em Engenharia ou Geologia em uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, a partir de dezembro de 2020. Aqueles com previsão de formatura até dezembro de 2023 também são elegíveis. Não há restrições de idade ou necessidade de experiência profissional anterior. Todas as posições exigem trabalho presencial nos municípios onde a Vale opera no Pará e no Maranhão, os interessados devem se inscrever no site Globe.

O processo seletivo ocorrerá de outubro a dezembro de 2023, com a ressalva de que informações pessoais, como idade e estado civil, serão mantidas em sigilo durante a avaliação para evitar preconceitos. A seleção se concentrará na avaliação do potencial e desempenho dos candidatos.

O Programa de Trainee 2024 terá a duração de 12 meses, com 70% do tempo dedicado a desafios e projetos na área de alocação. Além do desenvolvimento profissional, a Vale oferece salários competitivos, participação nos lucros e resultados (PLR), auxílio mudança, plano de previdência privada, assistência médica, odontológica e auxílio-farmácia, vale alimentação, refeições no local de trabalho, seguro de vida em grupo, auxílio creche, acesso ao Gympass e um Programa de Assistência ao Empregado (Apoiar).

A contratação dos trainees está prevista para janeiro ou fevereiro de 2024.

Veja abaixo o cronograma do processo seletivo:

17/10 a 13/11 – Inscrições e testes online

Novembro/Dezembro 2023 – Painel online com o RH

Dezembro 2023 – Painel online com gestores Vale e RH

Dezembro 2023 - Painel Executivo (Presencial no Rio de Janeiro)

Dezembro 2023 - Resultados

