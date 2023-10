Governo de Minas divulga os nomes dos aprovados no concurso do Ipsemg

O Governo de Minas anunciou nesta quarta-feira, 18, os 279 candidatos aprovados no Concurso Público do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg). Os nomes dos aprovados estão disponíveis nas páginas 3 e 4 do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

Foto: Divulgação/ Ipsemg

A Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) será responsável pela realização do exame admissional dos candidatos nomeados. As datas e horários para esses exames serão comunicados pela equipe do Ipsemg aos nomeados, e mais informações podem ser encontradas no site oficial do Ipsemg em www.ipsemg.mg.gov.br.

Além disso, há a possibilidade de que mais candidatos aprovados no concurso sejam convocados em breve. O Ipsemg está em discussão com o Governo de Minas para determinar o ingresso de mais candidatos de acordo com a disponibilidade de vagas.

Da redação com O Tempo