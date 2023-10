Gerdau Transforma promove capacitação para empreendedores em Sete Lagoas em parceria com Prefeitura

Aulas gratuitas incluem capacitação e mentoria para quem quer montar ou aprimorar seu negócio

Estão abertas as inscrições para a edição do Gerdau Transforma 2023, programa de capacitação e mentoria para o empreendedorismo da Gerdau, em parceria com a Agência Besouro de Fomento Social e a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Escola Técnica Municipal (ETMSL). As aulas são gratuitas e ocorrem entre os dias 6 e 10 de novembro, de 19h às 22h. A capacitação é voltada para a inserção de pessoas em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho por meio do empreendedorismo, desenvolvendo habilidades a partir de ferramentas de gestão, podendo assim abrirem ou estruturarem seus próprios negócios de forma organizada e orientada.

Imagem: Divulgação

O programa é voltado para pessoas com mais de 18 anos que já possuem um negócio ou que tenham o sonho de empreender. As aulas são ministradas por instrutores com formação na metodologia By Necessity, desenvolvida pela Besouro de Fomento Social. A metodologia By Necessity revisita o modelo tradicional de plano de negócios e o adapta para pequenos empreendimentos em dez etapas. A partir da análise do seu contexto, o aluno passa pela construção do conceito de seu produto/serviço, ações de divulgação, pesquisa de mercado, projeção de vendas, fluxo de caixa, entre outros conteúdos. O plano de ação, ao final, detalha, de forma simples e didática, o necessário para geração de renda imediata.

Os alunos também contarão com o apoio de consultores especializados em negócios por 90 dias, um período de incubação para que consigam colocar em prática tudo o que aprenderam no curso. Durante esse tempo eles irão se reunir semanalmente com os professores por meio de encontros presenciais para tirar dúvidas e buscar ajuda no desenvolvimento de seus empreendimentos. A Besouro de Fomento Social também cria uma identidade visual para cada negócio possibilitando o início da divulgação.

"Acreditamos que o empreendedorismo tem um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa. O Gerdau Transforma ajuda a capacitar empresários informais e autônomos transformando ideias e sonhos em um negócio rentável, dessa forma empoderamos pessoas e moldamos um futuro melhor", reforça Paulo Boneff, líder de responsabilidade social da Gerdau.

Imagem: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Em Sete Lagoas

Criado em 2019, o projeto já contou com mais de 16 mil alunos inscritos no programa, beneficiando mais de 3290 empreendedores de 461 cidades no Brasil e na América Latina. Em Minas Gerais, a iniciativa já é sucesso em Divinópolis, Ouro Preto, Ouro Branco, Itabirito, Barão de Cocais e Curvelo. Agora, chegou a vez de Sete Lagoas. Por aqui, as aulas ocorrerão de forma presencial e gratuita, na Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas (Av. Prefeito Alberto Moura, 1.111, Distrito Industrial).

"Acredito que essa parceria trará uma oportunidade para as pessoas se qualificarem de forma gratuita. A ETMSL tem no seu DNA essa vocação de boas parcerias e oportunidades aos cidadãos da cidade e região", afirma Cláudio Nacif Gonçalves, presidente da Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep), mantenedora da Escola Técnica. "Entendemos que iniciativas como essa promovem a autonomia e iniciativa, preparando os nossos alunos para identificarem oportunidades e criarem soluções além do que é ensinado nos cursos técnicos, para o mercado de trabalho cada vez mais volátil, incerto, complexo e em constante transformação", reflete a vice-diretora da ETMSL, Stefânia Lima.

SERVIÇO

Curso Presencial Gerdau Transforma – Sete Lagoas (MG)

Período: 06/11 a 10/11

Horário: 19h às 22h

Endereço: Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas (Av. Prefeito Alberto Moura, 1.111, Distrito Industrial)

Inscrições gratuitas NO LINK

Para mais informações acesse: https://www.gerdautransforma.com.br/

Dúvidas, entre em contato com a Agência Besouro pelo Instagram @besourodasilva ou Whatsapp wa.me/555193560246

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM