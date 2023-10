Inscrições do processo seletivo para estagiar na Prefeitura de Sete Lagoas terminam neste fim de semana

As inscrições gratuitas para 23 cursos poderão ser realizadas até domingo, 23 de outubro, de maneira online

A Prefeitura de Sete Lagoas publicou no dia 2 de outubro, no Diário Oficial do Município, o Edital 003/2023, que regulamenta o Processo de Seleção de Estagiários para cadastro de reserva em vários cargos. A oportunidade é para a contratação de estudantes de cursos de educação superior ou do ensino médio em nível de educação profissional técnica. As inscrições gratuitas poderão ser realizadas até este domingo, 23 de outubro, de maneira online, clicando aqui.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

A participação é restrita a alunos de instituições de ensino que tenham firmado convênio com o Município. O processo visa a ocupação de funções em secretarias e nos departamentos diversos da Prefeitura para estudantes que estejam cursando o ensino técnico ou graduação tecnológica do segundo até o penúltimo semestre do curso e alunos de Graduação com Bacharelado/Licenciatura do terceiro até o penúltimo semestre, com exceção dos alunos de Educação Física que poderão se inscrever a partir do segundo semestre do curso.

Cursos

Podem se inscrever estudantes dos cursos técnicos de Administração, Edificações e Marketing. Os cursos de graduação são os seguintes: Administração, Análise de Sistemas, Arquitetura, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação, Direito, Educação Física, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Fisioterapia, Infraestrutura de Redes, Logística (tecnólogo), Marketing (tecnólogo), Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Recursos Humanos, Serviço Social e Tecnologia da Informação. As oportunidades também contemplam pessoas com deficiência e têm cotas raciais.

Seleção

O Processo de Seleção compreenderá uma única etapa, constituída da análise do histórico escolar do candidato, mediante declaração a ser emitida pela instituição de ensino conveniada, de caráter classificatório e eliminatório, sendo apurada a pontuação mediante média aritmética simples do somatório das notas finais do último semestre das disciplinas cursadas. Ficam automaticamente desclassificados os candidatos que não tenham atingido o mínimo de 60% de aproveitamento.

Instituições conveniadas

Firmaram convênio com a Prefeitura as seguintes instituições: Unicesumar, Uniasselvi, Newton Paiva, Unidoctum, Unopar, Santo Agostinho, Fabras, Unifemm, Fumep, Grau Técnico, Promove, Ciências da Vida, Senac-MG, UNA, Faculdade Única de Ipatinga, Uninter, Uniube, UFSJ, UFJF, Unisanta, Unifacvest, Unibf, Estácio, IESST, UFVJM.

Bolsa

Estagiários de nível superior receberão bolsa de R$ 660,00 para carga horária semanal de 20 horas e R$ 924,00 para 30 horas. Estagiários de nível técnico terão bolsa de R$ 528,00 para 20 horas semanais e de R$ 792,00 para 30 horas.

Apoio especial

Conforme Lei Municipal nº 9.566/2023, o candidato surdo ou com deficiência auditiva que necessitar de intérprete de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, para quaisquer atos necessários à sua participação, inclusive para interposição de recursos administrativos, poderá solicitar auxílio, por meio do e-mail processoseletivo@administracao.setelagoas.mg.gov.br.

Prazos

As inscrições terminam neste domingo, 23 de outubro. A documentação será analisada entre 24 de outubro e 6 de novembro e eventuais correções serão permitidas entre 7 a 21 de novembro. O resultado com a classificação final será publicado em 4 de dezembro. Dúvidas sobre o edital podem ser esclarecidas pelo e-mail processoseletivo@administracao.setelagoas.mg.gov.br.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM