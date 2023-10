Painel online permite que empresas busquem potenciais colaboradores de nível técnico em Minas

A plataforma unificada é gratuita e pública, e reúne informações sobre a disponibilidade de jovens profissionais qualificados nos municípios mineiros. A iniciativa foi criada para dar maior visibilidade aos jovens que estão se formando por meio do programa Trilhas de Futuro e das turmas de educação profissional da rede, aproximando-os das oportunidades de trabalho e das empresas que estão buscando profissionais qualificados e recém-formados. A novidade já está disponível no site do Trilhas e pode ser acessada neste link.

Foto: Cristiano Machado

O Talentos da Educação disponibiliza dados sobre o número de estudantes matriculados em cada curso técnico oferecido pelas escolas estaduais que ministram educação técnico-profissional, bem como pelas instituições registradas no programa Trilhas. Além disso, o sistema oferece informações sobre as datas estimadas de conclusão dos cursos.

Os usuários da plataforma têm a capacidade de filtrar esses dados de acordo com o município, a região, o curso técnico específico e a data prevista para a conclusão dos estudos. Esse recurso visa estreitar a relação entre as empresas e os estudantes, ampliando as chances de inserção destes jovens no mercado de trabalho.

O objetivo principal é impulsionar a empregabilidade, reunindo informações essenciais em um único local que facilite o processo de recrutamento para as empresas, proporcionando, ao mesmo tempo, oportunidades de emprego e crescimento profissional aos jovens estudantes.

A coordenadora de Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), Amanda Barboza, destaca: "Por meio dessa iniciativa, conseguimos estabelecer um vínculo entre as empresas com demandas de contratação e as instituições que oferecem os cursos. Isso possibilita que os estudantes recém-formados tenham acesso às vagas de emprego que estão disponíveis".

"1MiO"

Outra abordagem para ampliar as perspectivas dos jovens é o programa "Um Milhão de Oportunidades para o Futuro (1Mio) - Minas Gerais", uma parceria entre o "Um Milhão de Oportunidades (1MiO)" liderado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) no Brasil e o Governo de Minas, por meio do programa "Trilhas de Futuro". Por meio desse programa, são disponibilizados cursos técnicos gratuitos para estudantes e ex-alunos do ensino médio, com ênfase na inclusão socioprodutiva, conectividade, desenvolvimento de habilidades relevantes para o mercado de trabalho e transições positivas.

A colaboração tem como foco primordial fomentar a cooperação, especialmente com o setor privado, a fim de criar oportunidades de educação de alta qualidade, conectividade, aprimoramento de habilidades digitais, participação cidadã, treinamento profissional e acesso ao mundo do trabalho. Isso se aplica a categorias como aprendizado, estágios e empregos destinados a adolescentes e jovens entre 14 e 29 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade.

Ambas as iniciativas, o "Talentos da Educação" e o programa "1MiO - Minas Gerais", compartilham a meta comum de preparar e inserir jovens no mercado de trabalho, capacitando-os e equipando-os para competir efetivamente por oportunidades de emprego.

Da Redação com Agência Minas