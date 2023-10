Mudança: INEP altera data de aplicação das provas de avaliação do ensino básico

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Governo Federal, alterou o período de aplicação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Com essa mudança, as avaliações que estavam previstas para acontecer entre os dias 23/10 e 10/11 (relembre aqui) em Minas Gerais, agora serão realizadas entre os dias 6 e 17/11.

Imagem divulgação

Composto por testes e questionários, aplicado a cada dois anos para a rede pública de ensino do Brasil e para uma amostra de escolas da rede privada, o conjunto de avaliações é um importante método para mensurar a qualidade da educação e a efetividade das ações de ensino e aprendizagem utilizadas em âmbito nacional com vistas ao aperfeiçoamento de políticas educacionais. Serão avaliados os estudantes do 5º e 9º anos do ensino fundamental, do 3º ano do ensino médio, além dos alunos do 2º ano do ensino fundamental que participarão de forma amostral.

A partir do incentivo da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), as escolas estaduais mineiras poderão se mobilizar para a aplicação das provas. As instituições estaduais mineiras têm desenvolvido ações de conscientização, de reafirmação da importância da prova e da necessidade do comprometimento dos estudantes na realização da avaliação.

Da Redação com Agência Minas