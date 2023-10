Assistência Social do Município abre processo seletivo para contratação de 22 cargos temporários

As inscrições online e gratuitas vão de 25 de outubro a 8 de novembro de 2023.

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - abre edital de processo seletivo para a contratação temporária em 22 cargos. O edital Nº 05/2023 foi publicado no Diário Oficial do Município da última sexta-feira, 20 de outubro (a partir da página 24). Os novos contratados atuarão junto às equipes de Serviços e Programas da Política Municipal de Assistência Social. As inscrições gratuitas vão de 25 de outubro a 8 de novembro de 2023.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Há vagas para profissionais de nível médio e fundamental, que irão executar serviços e programas de acordo com cada especificação do nível de Proteção Social da Política Municipal de Assistência Social, elencados na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009), como PAIF, SCFV, Serviço Especializado em Abordagem Social, Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade, Pessoas em Situação de Rua, Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, Adultos e Famílias, além de CADÚNICO e outros Programas de Transferência de Renda.

As vagas são:

Recepcionista (3 vagas)

Auxiliar Administrativo (3 vagas)

Educador / Cuidador Social Acolher e Casa de passagem dia (3 vagas)

Educador / Cuidador Social Acolher e Casa de passagem noite (2 vagas)

Educador / Cuidador Social Abrigos (1 vaga)

Auxiliar de Educador/Cuidador social do acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (1 vaga)

Auxiliar de Educador/Cuidador social do acolhimento Institucional para Adultos e Famílias Acolher e Casa de passagem (1 vaga)

Auxiliar de limpeza (3 vagas)

Educador em Abordagem Social (2 vagas)

Entrevistador Social (3 vagas)

A seleção será feita por meio de aplicação de prova objetiva com 20 questões de múltipla escolha. Os cargos de nível médio exigirão conhecimentos gerais, Matemática, conhecimentos sobre a Política de Assistência Social, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), além de leitura, compreensão e interpretação de textos e classes de palavras e noções de informática. Já as questões de nível fundamental (auxiliar de limpeza) versarão sobre leitura, compreensão e interpretação de textos e operações matemáticas.

Para participar, o candidato deve ser brasileiro(a) ou naturalizado(a), ou gozar das prerrogativas do Artigo 12 da Constituição Federal/88; estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; ter idade mínima de 18 anos; apresentar os documentos solicitados no Edital; e preencher formulário de inscrição online pelo link https://forms.gle/SP9zKB3etVxTgpPV7. As provas para todos os cargos serão realizadas no dia 3 de dezembro de 2023, em Sete Lagoas, com duração de três horas, em local ainda a ser informado. Um total de 5% das vagas são destinadas a pessoas com deficiência. O resultado final será publicado no dia 15 de dezembro de 2023.

