Sete Lagoas: Programa gratuito de acompanhamento pedagógico 'Criar Sesc' tem matrículas abertas; veja como participar

Com atividades no contraturno escolar, o projeto "Criar Sesc" se apresenta como uma solução para pais e mães que enfrentam dificuldades em encontrar cuidado para seus filhos fora do horário de aula. Oferecendo um ambiente de acompanhamento pedagógico e recreativo, o programa assegura quatro horas diárias de atividades educativas supervisionadas por profissionais qualificados.

Foto: Divulgação/ Sesc - MG

Além de Sete Lagoas, as inscrições para o ano de 2024 estão agora disponíveis nas unidades do Sesc em outras nove cidades de Minas Gerais, incluindo Almenara, Juiz de Fora, Lavras, Paracatu, Patos de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Uberaba e Uberlândia.

Para o próximo ano, todas as vagas do "Criar Sesc" serão gratuitas, graças ao Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). Elas serão preferencialmente direcionadas aos filhos de profissionais do comércio de bens, serviços e turismo com uma renda bruta familiar de até três salários mínimos. Para concorrer a essas vagas, é necessário fazer uma pré-inscrição online no site https://mais.sescmg.com.br/criar entre os dias 23/10 e 06/11, ou presencialmente nas unidades correspondentes. A seleção ocorrerá com base em critérios socioeconômicos e aprovação de acordo com o edital disponível em https://sescmg.com.br/sesc-minas.

O "Criar Sesc" atende crianças com idades entre cinco anos (ou que completarão essa idade até 31 de março de 2024) e 11 anos e 11 meses, matriculadas na Educação Infantil ou no Ensino Fundamental I (do 1º ao 5º ano) na rede pública de ensino, ou sendo bolsistas integrais em escolas particulares. Além disso, após a matrícula, as crianças recebem lanches e uma camisa do programa. As vagas são limitadas e oferecem turmas nos turnos da manhã e da tarde.

O "Criar Sesc" proporciona um ambiente de convívio para as crianças, auxiliando-as com as tarefas escolares e oferecendo atividades educativas e prazerosas para ampliar seu conhecimento. Essas atividades incluem projetos relacionados ao meio ambiente, feiras de ciências e outras iniciativas que promovem a participação em temas educacionais relevantes.

O programa é estruturado em três eixos:

Pedagógico: Com foco no suporte às tarefas escolares e na promoção do hábito de estudo, esse eixo inclui oficinas literárias e de raciocínio lógico.

Experimentações: Voltado para práticas experimentais, encoraja as crianças a aprenderem através de atividades práticas, com um espaço adequado para experimentos criativos.

Expressões Artísticas: Busca desenvolver aspectos físicos, cognitivos e sensoriais por meio de práticas motoras, oficinas musicais, brincadeiras e jogos, estimulando a criatividade, sensibilidade, ritmo, concentração e memória.

Elen de Paula, coordenadora de Educação e Atendimento Psicossocial do Sesc em Minas, ressalta que o "Criar Sesc" desempenha um papel vital na vida dos trabalhadores, contribuindo para a qualidade de vida da população. O programa foi aprimorado ao longo dos anos e, em 2024, oferecerá um acompanhamento ainda mais abrangente para o desenvolvimento humano das crianças, por meio de instrutores capacitados para atender às suas necessidades pedagógicas e sociais.

Da redação com Sesc - MG