Carreiras on-line de alta demanda: O que está por vir? 

O mercado de trabalho está em constante evolução. Novas profissões e posições surgem a cada ano, enquanto outras se encaminham para a obsolescência. Com isso, é importante manter o olhar atento às tendências, especialmente se você está considerando uma mudança de carreira ou explorando formas de complementar sua renda.

O que antes fazia sentido, hoje pode não fazer mais. E o que é relevante talvez não tenha a mesma importância em um futuro próximo. Por esse motivo, é essencial entender os movimentos que apontam as carreiras on-line como opções com alta demanda de profissionais desde já.

Neste artigo, você vai descobrir quais são essas profissões que estão moldando o mercado de trabalho e definindo o cenário para os próximos anos. Prepare-se para descobrir o que o amanhã nos reserva e avalie se você já possui os conhecimentos e habilidades necessários para encontrar o seu espaço.

Blogging e criação de conteúdo

Você já parou para pensar sobre a quantidade de horas que passamos conectados diariamente? A resposta é "muitas", certo? Esse é um comportamento típico do nosso mundo globalizado e altamente interconectado. E, por trás desse constante estado de conectividade, existe uma sede insaciável por uma ampla variedade de conteúdo.

Ao contrário do passado, quando as informações eram entregues pelos meios tradicionais, como televisão, rádio, jornais e revistas, a era da internet possibilitou que cada um de nós se tornasse um produtor de conteúdo. Esse fenômeno deu origem a nichos de interesse compartilhado, onde indivíduos carismáticos conseguem atrair seguidores ávidos.

Blogueiros, por exemplo, compartilham seus conhecimentos em áreas que vão desde moda até entretenimento. Eles nos levam em suas vidas, expondo suas rotinas, dando dicas de viagens, filmes, séries, jogos de cassino ao vivo, entre milhares de outros assuntos, e mostrando-nos onde estão no exato momento da postagem. O que antes era privado se torna público, disponível para aqueles que seguem cada detalhe de suas vidas.

Por outro lado, os redatores de conteúdo são mestres das palavras, abordando uma ampla variedade de tópicos. Diferentemente dos blogueiros, sua atuação muitas vezes não está atrelada a uma marca pessoal, mas sim a portais, sites ou perfis em redes sociais que se concentram em tipos específicos de conteúdo.

Gerenciamento de comunidades on-line

No universo das redes sociais e plataformas de conteúdo, o gerenciamento de comunidades se tornou algo fundamental. Os profissionais responsáveis por isso são arquitetos das relações entre as marcas e seu público, encarregados de interagir com uma audiência variada, composta por fãs devotados, seguidores engajados e consumidores fiéis.

Os gerentes de comunidade são, antes de tudo, experts nas redes sociais. Estão sempre conectados, atentos às tendências e possuem paciência e habilidades para lidar com uma ampla gama de solicitações e interações. Atuam como a voz e o rosto das empresas nas redes sociais, criando relações autênticas e construtivas com os seguidores.

Toda vez que interagimos com uma marca nas mídias sociais, há um profissional de gerenciamento de comunidade nos bastidores, moldando a experiência do cliente e a imagem da marca.

Trabalhos freelancer

Desde 2020, as mudanças nos formatos de trabalho foram aceleradas, um movimento que existia, porém andando a passos curtos. Muitas empresas passaram a oferecer regimes de trabalho que previam o home office como a norma.

Com isso, algumas profissões tiveram um crescimento considerável e conquistaram ainda mais espaço. Profissionais de design gráfico e redação estão entre os que mais prosperaram nesse cenário. Paralelamente a essa evolução, assistimos ao aumento das contratações desvinculadas de um emprego formal, as conhecidas vagas de "freelancer".

Muitos profissionais acreditam que este é o melhor modelo de atuação. Apesar da ausência dos direitos garantidos por um contrato formal de emprego, os freelancers ganham em liberdade, tempo livre e controle sobre sua própria agenda e pauta de trabalho.

Youtubers e produção de conteúdo de vídeo

Em uma linha muito próxima aos blogueiros que geram conteúdo para milhares de seguidores em redes sociais, também existem os criadores de conteúdo especializados em plataformas de vídeo, como o Youtube e o Tiktok.

O YouTube já não é exatamente uma novidade e, ao longo de sua história, consolidou a carreira de diversas personalidades, tanto no Brasil quanto no mundo. No entanto, é um erro pensar que apenas celebridades ou pessoas com um alto índice de engajamento e alcance podem transformar a criação de conteúdo em uma profissão.

Embora possa ser mais difícil, ambas as plataformas oferecem a oportunidade de monetizar a produção de conteúdo de todos os seus usuários. Porém, para isso é necessária muita criatividade, muito jogo de cintura e, principalmente, nenhum receio de exposição.

Desenvolvedores e profissionais de TI

Outra área que está mais valorizada do que nunca é a Tecnologia da Informação. Seus profissionais estão no centro das atenções no mercado de trabalho, o que lhes permite, geralmente, escolher as posições que melhor se alinham com seus padrões de vida e convicções.

Seja atuando no desenvolvimento de softwares, na segurança cibernética, na análise de dados ou na criação de produtos inovadores, esses profissionais desempenham um papel vital em nossa sociedade cada vez mais dependente de elementos digitais.

Conclusão

O mercado de trabalho está em constante evolução, adaptando-se a novas formas de trabalho, modelos de contratação e regimes de trabalho. Exceções obviamente ainda ocorrem e, por isso, não é difícil encontrar empresas ou locais ainda adeptos dos meios tradicionais. No entanto, a persistência desses métodos não é um obstáculo para antecipar tendências e projetar o mercado a médio e longo prazo.

Para esse fim, é crucial compreender as mudanças sociais e imaginar seus impactos no mundo do trabalho. A observação das profissões do futuro é uma necessidade. Ao compreender e aceitar essas tendências, você estará melhor preparado para navegar no mercado de trabalho em constante evolução.

Portanto, mantenha-se atento e não hesite em investir em seu desenvolvimento profissional, especialmente se suas aspirações se alinharem com as áreas mencionadas neste artigo.