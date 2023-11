UEMG abre inscrições para Vestibular 2024 com 4,5 mil vagas em 54 cursos

A Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) abre inscrições para seu vestibular próprio, oferecendo 4.595 vagas distribuídas entre 54 cursos de graduação. A taxa de inscrição é R$ 80, com isenção para candidatos de baixa renda ou estudantes/egressos de escolas públicas, que podem solicitar isenção até 13/11.

As provas estão agendadas para 17/12 e serão realizadas em 17 municípios diferentes. Compostas por 48 questões objetivas sobre os conteúdos do ensino médio e uma redação, a empresa MS Concursos será responsável por todo o processo seletivo.

O prazo para inscrição no Programa de Reserva de Vagas (Procan) encerra em 13/11. O sistema de cotas da UEMG engloba diversos grupos, como pessoas negras, população quilombola, cigana e indígena, além de pessoas egressas de escolas públicas ou pessoas com deficiência, incluindo uma categoria específica para inclusão regional.

Para os critérios e documentos necessários para cada categoria, é importante consultar o edital do Vestibular UEMG 2024 no site da universidade. As inscrições gerais terminam em 28/11. O cronograma completo está disponível aqui.

A Uemg

A Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) é uma instituição pública presente em 19 municípios mineiros. Tem sede na capital do estado e conta com Unidades Acadêmicas em mais 15 cidades. Sua comunidade é formada por mais de 23 mil pessoas entre estudantes, docentes e servidores administrativos.

Além do vestibular próprio, oferece vagas também por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU).

A Uemg está presente em 19 cidades mineiras: Abaeté, Araguari, Belo Horizonte, Barbacena, Campanha, Carangola, Cataguases, Cláudio, Diamantina, Divinópolis, Frutal, Guanhães, Ibirité, Ituiutaba, João Monlevade, Leopoldina, Passos, Poços de Caldas e Ubá.

Da Redação com Agência Minas