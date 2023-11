Black Friday: Americanas abre 500 vagas temporárias para MG; como se inscrever

A Loja Americanas está divulgando a abertura de mais de 5 mil vagas temporárias destinadas ao cargo de operador de loja. Especificamente em Minas Gerais, estão disponíveis 520 oportunidades. A empresa está em busca de candidatos em vários estados do Brasil, requerendo idade mínima de 18 anos, conclusão do ensino médio e um perfil dinâmico, ágil e resiliente para oferecer um atendimento eficiente e de qualidade, especialmente durante um dos períodos mais significativos para o varejo. As inscrições estão disponíveis no site da empresa.

Após a seleção, todos os contratados passarão por treinamentos, integração e adaptação às unidades de trabalho. Na fase inicial do processo de contratação, a Americanas contratou 1.850 profissionais temporários para os centros de distribuição, ultrapassando em 54% a previsão inicial.

Segue uma visão geral dos requisitos e etapas do processo:

Requisitos:

Conclusão do ensino médio.

Idade igual ou superior a 18 anos.

Etapas do Processo:

Inscrição;

Etapa de Testes;

Entrevista com a Liderança*;

Processo Admissional.

*A etapa de entrevista com a liderança poderá ser online ou presencial. As demais etapas iniciais do processo seletivo serão online.

Principais atividades do cargo:

Atendimento ao cliente;

Operação do caixa;

Precificação de produtos;

Organização do estoque;

Recebimentos de mercadorias;

Reposição de mercadorias na loja;

Organização dos itens nas gôndolas.

Benefícios:

Salário compatível com o mercado;

Seguro de vida;

Vale-refeição;

Americanas Educa - Universidade Corporativa da Americanas S.A.;

Reforço também no auto-atendimento

A Americanas ainda afirma que para dar suporte ao esperado aumento de vendas num dos maiores eventos do varejo, vai expandir a solução de caixas de autoatendimento. O projeto prevê a expansão do self-checkout para 15% das lojas físicas e a implementação de 1.200 totens no total, para até 2024, dos quais 150 já estarão disponíveis para o público na Black Friday. Atualmente, a solução é responsável por cerca de 35% das finalizações de compras em lojas onde a tecnologia está embarcada, refletindo diretamente na conversão de venda, redução de filas e aumento da produtividade da operação. A iniciativa faz parte do plano de transformação da Americanas com foco na rentabilidade e otimização do negócio.

Da Redação com O Tempo