FAPED divulga oportunidade para jovem aprendiz em Sete Lagoas

A Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento - FAPED está com vaga para jovem aprendiz em Sete Lagoas. Veja todos os detalhes a seguir:

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Para participar do processo você precisa:

Ter entre 18 a 24 anos, estar frequentando a escola regular, caso não tenha concluído o ensino médio (diferencial: estar cursando o Ensino Superior).

Ter iniciativa, proatividade, ser organizado e vontade de aprender.

Requisitos:

Duração do curso / contrato: 1.000 horas – 12 meses. Carga horária: Senac – 400 horas (conforme o calendário letivo do SENAC) Empresa – 600 horas (tendo como referência o calendário letivo do SENAC)

Horário do curso no Senac: de acordo com calendário da instituição.

Início do contrato: Março/2024

Benefícios:

Salário bruto R $732,73 (setecentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos)

Coparticipação na mensalidade do Plano de Saúde Unimed,

Convênio Unopar e Una,

Convênio Farmácia,

Day-Off, um dia de folga oferecido em benefício ao dia do aniversário,

Café da manhã,

Vale transporte,

Seguro de vida.

Buscamos jovens com muita disposição e vontade de aprender! Interessados enviar currículo para Imaculada Marques – imaculada.marques@faped.org.br até 15/11/2023. No e-mail deve constar Assunto - Jovem Aprendiz.