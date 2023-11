Oportunidade: Amazon abre mil vagas temporárias em BH e Betim na Black Friday

A Amazon abriu mais de 1.000 vagas temporárias para atender à demanda da Black Friday de 2023. Essas oportunidades estão disponíveis na Estação de Entrega em Belo Horizonte e no Centro de Distribuição em Betim, região metropolitana. Para se candidatar, é necessário possuir o ensino médio completo e optar por trabalhar nos turnos da manhã ou da noite.

Imagem ilustrativa

O início é imediato e as inscrições podem ser feitas de duas maneiras: online, por meio do site oficial, ou pessoalmente, entregando o currículo nos dois locais de operação da empresa:

Belo Horizonte: Rua Adelino Testi, número 251, no bairro Olhos D´Água.

Betim: Avenida Juiz Marco Túlio Isaac, número 7001, na Vila Cristina

A Amazon não divulgou os valores dos salários, mas assegurou que os pagamentos são alinhados com o padrão do mercado. Além disso, oferece refeições no local sem custos adicionais para os funcionários. As vagas também estão abertas para pessoas com deficiência (PcD).

A empresa proporciona um transporte especial de ida e volta a partir de Igarapé, Ibirité, Contagem, Ribeirão das Neves, Juatuba, Mateus Leme e de diversos bairros de Betim para facilitar o acesso dos colaboradores ao Centro de Distribuição. Nas Operações da Amazon, a jornada de trabalho inclui intervalos especiais para a prática de exercícios físicos e outras medidas voltadas para garantir diariamente a segurança das equipes.

Hoje, a Amazon e seus parceiros de logística contam com uma estrutura de 10 Centros de Distribuição e 60 Estações de Entrega no Brasil.

Da Redação com O Tempo