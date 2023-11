Como divulgar minha empresa? SEBRAE tem curso online e gratuito para te ajudar

É frequente ao começar um novo empreendimento ou encarar os primeiros anos de trabalho se deparar-se com uma questão de grande relevância: de que maneira promover a empresa? Independentemente do tamanho, é essencial estabelecer uma conexão com o público e o mercado em que a empresa se encontra. Devido à escassez de recursos ou por acreditar que não há ferramentas de comunicação disponíveis para o seu negócio, a estratégia de divulgação pode acabar sendo a menos apropriada.

Foto ilustrativa: Pexels / Pixabay

Neste curso online e gratuito do SEBRAE, aprenderá a criar estratégias de divulgação alinhadas aos objetivos de seu negócio e em conformidade com seus recursos financeiros.

Os 4 (quatro) módulos contemplam:

A importância da divulgação da empresa

O que considerar para divulgar?

Briefing: o primeiro passo para o plano de comunicação

Ferramentas para a divulgação da empresa

O curso possui carga horária de 3 horas e prazo de conclusão de 15 dias. É oferecido certificado com verificação de autenticidade e gratuito.

Para se inscrever, clique aqui.

Da Redação com SEBRAE