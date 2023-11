Com o intuito de ampliar o prazo para que estudantes e famílias possam planejar o próximo ano letivo na rede pública de ensino, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) estendeu o período de realização do Cadastro Escolar 2024 até a próxima sexta-feira (10/11).

A garantia de vaga é gerida pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem).

A inscrição, exclusivamente online, no endereço cadastroescolar.educacao.mg.gov.br, é obrigatória para interessados em ingressar ou trocar para uma escola pública.

O Cadastro Escolar 2024 é voltado para aqueles que planejam entrar no Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), cursar Educação Profissional em uma escola da rede estadual, ou retomar estudos por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Renovação

Neste ano, a Renovação da Matrícula é automática para os estudantes matriculados e frequentes em escolas estaduais. Quem já está matriculado em escolas da rede estadual ou municipal de cidades que aderiram ao Sucem terá vaga garantida na mesma unidade no próximo ano.

O Sucem abrange 714 municípios no estado, cuja lista está disponível neste link.

O sistema indica escolas estaduais e municipais próximas ao endereço informado do candidato, conforme a etapa de ensino desejada. Em municípios não aderentes ao Sucem, apenas escolas estaduais serão exibidas.

Para estudar exclusivamente em escolas municipais em tais localidades, é necessário contatar a secretaria municipal de educação para informações sobre o cadastramento.

Quem pode participar

Estudantes que buscam ingressar na rede pública de ensino ou mudar de escola em 2024 devem se inscrever no Sucem. Alunos matriculados em 2023 em escolas públicas que não oferecerão o próximo nível de ensino ou ano subsequente podem se cadastrar.

Aqueles que desejam retornar aos estudos no ensino fundamental ou médio regular, ou pela modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), também podem se cadastrar, respeitando a idade mínima de 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio.

Inscrição

Pais, responsáveis ou maiores de idade devem acessar o site para se inscrever. Durante a inscrição, informações como nome, data de nascimento, endereço, número de identidade e CPF (se houver), além de informações dos pais ou responsáveis, devem ser fornecidas.

Aqueles sem acesso à internet podem se dirigir a escolas estaduais e/ou municipais para se inscrever.

Encaminhamento para matrícula

A distribuição de matrículas dos inscritos no Sucem será realizada com base na disponibilidade de vagas por turno, espaço físico, tipo de atendimento e nível de ensino, respeitando critérios de prioridade, como alunos com deficiência, zoneamento, entre outros.

Matrículas

Os resultados do encaminhamento serão divulgados em 5/12. Os estudantes devem verificar a escola designada no site do Sucem com o número de inscrição fornecido.

Para efetivar a matrícula, pais/responsáveis ou maiores de idade devem apresentar a documentação necessária na escola designada entre 26/12 e 12/1, conforme direcionamento do Sucem.

A confirmação das matrículas na rede municipal seguirá o cronograma de cada secretaria municipal de educação.

Da Redação com SEE/MG - Secretaria de Estado de Educação