Emprego: veja quais serão os profissionais mais procurados em 2024

Procurando uma guinada na carreira? Um guia salarial referência no mercado trouxe quais serão os profissionais mais buscados em 2024, além das tendências em recrutamento promovido pelas empresas no próximo ano.

Foto: Getty Images / ilustrativa

Criado pela empresa recrutadora Robert Half, empresa mundial de soluções em talentos que opera no Brasil selecionando profissionais permanentes e para projetos especializados nas áreas de finanças, contabilidade, tecnologia, marketing, entre outras, o estudo foi divulgado nessa terça-feira (7).

Os dados sobre remuneração do Guia 2024 foram obtidos a partir de uma pesquisa da Robert Half aplicada no fim do primeiro semestre de 2023, com 500 executivos brasileiros e 1.500 profissionais qualificados. Já as informações referentes aos segmentos em alta, habilidades e cargos mais demandados refletem a realidade das vagas trabalhadas pela própria Robert Half e informações obtidas nas salas de entrevista.

Cargos destaque

No ramo de finanças e contabilidade, um dos profissionais mais procurados pelo mercado são os chamados “controllers”, responsáveis por desenvolver estratégias econômicas e financeiras das empresas. A perspectiva de salário de um controller em 2024 é de R$ 17,5 mil para profissionais que estão começando em empresas pequenas ou médias, e de R$ 41 mil para quem tem bastante experiência e atua em grandes companhias.

Na área de vendas e marketing, a lista de profissionais mais procurados inclui gerente comercial, especialista em vendas técnicas e analista de marketing. O cargo de analista vai pagar em média R$ 12,9 mil para profissionais experientes de grandes empresas. Já o salário para um gerente geral nas mesmas condições deve ser de R$ 78,5 mil em 2024.

No caso dos profissionais de tecnologia, engenheiros de dados, analistas de segurança da informação e até gerentes de TI estão entre os mais procurados pelo mercado. A perspectiva de remuneração para um analista de segurança pleno é de R$ 14,1 mil, enquanto um gerente de TI generalista deve ganhar aproximadamente R$ 34,2 mil, se tiver todas as habilidades relevantes para o cargo.

Relacionamento, flexibilidade e resiliência

A pesquisa também listou as quatro "soft skills" mais valorizadas pelas empresas na hora da contratação. São habilidades sociais e emocionais mais sutis, que vão além da técnica, e podem fazer de alguém um bom profissional. Em 2024, as empresas vão levar em consideração, segundo a pesquisa:

Adaptabilidade/Resiliência - habilidade de superar e se reinventar diante das adversidades, mantendo atividades em funcionamento mesmo em momentos de crise;

- habilidade de superar e se reinventar diante das adversidades, mantendo atividades em funcionamento mesmo em momentos de crise; Flexibilidade - competência de adaptação às mudanças de cenário, regras e demandas, exercendo funções requisitadas de forma comprometida e proativa;

- competência de adaptação às mudanças de cenário, regras e demandas, exercendo funções requisitadas de forma comprometida e proativa; Comunicação - ato de saber ouvir e falar de forma clara e objetiva, auxiliando na absorção, organização e compartilhamento de informações;

- ato de saber ouvir e falar de forma clara e objetiva, auxiliando na absorção, organização e compartilhamento de informações; Relacionamento interpessoal - capacidade de união e interação positiva com as diferentes áreas, funcionários e departamentos da empresa.

Foto ilustrativa / exame.abril.com.br

Veja as profissões em alta para cada área:

ENGENHARIA

Segmentos que lideram as contratações: agronegócio, farmacêutica, varejo, mineração, energia;

Profissionais mais procurados: gerente de Supply Chain, gerente de projetos, gerente de produção, especialista de ESG;

Profissionais mais difíceis de encontrar: especialista de ESG, gerente de projetos para mineração, comprador do segmento de energia renovável, engenheiro de automação para a indústria;

Habilidades técnicas: idioma, SGI - Sistema de Gestão Integrada, inovação, MS-Project, tech skills;

Certificações mais exigidas: ferramentas de projetos, ESG, tecnologia para análise de dados, lean manufacturing, ERPs;

Habilidades comportamentais: flexibilidade, adaptabilidade, comunicação, perfil analítico, autonomia.

FINANÇAS E CONTABILIDADE

Segmentos que lideram as contratações: saúde, agronegócio, varejo, indústria B2B, infraestrutura;

Profissionais mais procurados: planejamento financeiro, controller, tesouraria/financeiro, contábil/fiscal, relações com investidor;

Profissionais mais difíceis de encontrar: contábil com inglês, fiscal/tributário com inglês, planejamento financeiro com início de carreira na contabilidade;

Habilidades técnicas: inglês, automatização de processos, Excel e BI, ERP de mercado, estudos financeiros / viabilidade / modelagem financeira;

Certificação mais exigida: CRC ativo;

Habilidades comportamentais: escuta ativa, adaptabilidade, dinamismo, resiliência, relacionamento interpessoal.

JURÍDICO

Segmentos que lideram as contratações: escritórios boutiques e de médio porte full services, bancos, agronegócio, tecnologia, saúde;

Profissionais mais procurados: empresarial/m&a, contratos em geral, tributário (consultivo e contencioso) / reforma tributária, advogado generalista corporativo com foco em contratos, compliance;

Profissionais mais difíceis de encontrar: project finance/banking, life sciences, terceiro setor/ESG, mercado de capitais, infraestrutura/regulatório/administrativo;

Habilidades técnicas: inglês fluente (empresas e escritórios), profundidade técnica e capacitação contínua (escritórios), conhecimento do setor/mercado (empresas), perfil comercial e/ou empreendedor (escritórios), gestão de pessoas (empresas e escritórios);

Certificações mais exigidas: mestrado, doutorado, especialização, LLM ou MBA, certificado de idioma avançado/fluente, peças, pareceres ou cases jurídicos relevantes, certificados de tecnologia, sistemas e ferramentas jurídicas, certificados contábeis/financeiros;

Habilidades comportamentais: resiliência (empresas e escritórios), autogestão (empresas e escritórios), flexibilidade e adaptabilidade (empresas e escritórios), perfil comercial, negocial e/ou empreendedor (escritórios), relacionamento interpessoal (empresas).

MERCADO FINANCEIRO

Segmentos que lideram as contratações: bancos de investimentos, meios de pagamentos, fintechs, fundos de private equity, assets;

Profissionais mais procurados: analista/especialista/diretor de crédito, analista/especialista/gerente contábil, RM private, especialista/gerente/diretor de compliance/controles internos, analista/associate de m&a;

Profissionais mais difíceis de encontrar: crédito corporate, ESG, contabilidade, private banking, digital innovation;

Habilidades técnicas: inglês fluente, conhecimento em analytics/dados, conhecimento em produtos de investimentos locais e internacionais, conhecimento de normas regulatórias atuais, conhecimento setorial para análise de mercado;

Certificações mais exigidas: CFP, CFA, ANCORD, CGA, ACAMS/PQO;

Habilidades comportamentais: perfil empreendedor, foco na entrega de resultados, visão e planejamento estratégico, engajamento com novas tecnologias, gestão facilitadora.

RECURSOS HUMANOS

Segmentos que lideram as contratações: saúde, bens de consumo, varejo, indústria B2B, Infraestrutura;

Profissionais mais procurados: generalista, business partner, administração de pessoal/payroll, atração e seleção, remuneração;

Profissionais mais difíceis de encontrar: administração de pessoal/payroll com inglês, remuneração com inglês, analista generalista com inglês;

Habilidades técnicas: idiomas, desenvolvimento de liderança, D&I, ESG, estratégia de remuneração;

Certificações mais exigidas: CFP, CFA, ANCORD, CGA, ACAMS/PQO;

Habilidades comportamentais: relacionamento interpessoal, visão de negócios, adaptabilidade, hands on, inteligência emocional.

SEGUROS

Segmentos que lideram as contratações: seguradoras de grandes riscos, operadoras de saúde, resseguradoras, corretoras, insurtechs;

Profissionais mais procurados: analista/gerente de finanças, analista/gerente de crédito, analista/gerente de subscrição, executivo de contas/gerente comercial;

Profissionais mais difíceis de encontrar: atuarial, subscrição, crédito e riscos, contabilidade;

Habilidades técnicas: inglês fluente, conhecimento em analytics/dados, conhecimento de normas regulatórias atuais, conhecimento de produtos digitais de seguros, conhecimento em cibersegurança;

Certificações mais exigidas: MIBA, Chartered Property Casualty Underwriter (CPCU), Certified Risk Manager (CRM), SUSEP;

Habilidades comportamentais: visão e planejamento estratégico, engajamento com novas tecnologias, comunicação assertiva, adaptabilidade, senso de dono.

TECNOLOGIA

Segmentos que lideram as contratações: banco/seguradoras/fintechs, indústria, agronegócio, saúde, educação;

Profissionais mais procurados: consultor ERP, engenheiro de dados, analista de segurança da informação, desenvolvedor RPA/automação, gerente de TI;

Profissionais mais difíceis de encontrar: ERP, dados, segurança da informação, inteligência artificial, cloud;

Habilidades técnicas: ERP, cloud, Python, Salesforce, banco de dados;

Certificações mais exigidas: Infraestrutura: COBIT, CCPV; Redes: CCNA, CCNP, ITIL, CISCO; Cloud: Azure, AWS, GoogleCloud; Segurança da informação: CEH, CISSP, ISO27001, CompTIA Security+, Certificações Salesforce;

Habilidades comportamentais: capacidade de ensinar, flexibilidade, resiliência, trabalho em equipe, liderança.

VENDAS E MARKETING

Segmentos que lideram as contratações: agronegócio, farmacêutico, varejo, tecnologia, energia;

Profissionais mais procurados: especialista em business intelligence, gerente comercial, especialista em vendas técnicas, analista de marketing, analista de CRM;

Profissionais mais difíceis de encontrar: especialista em business intelligence, especialista em transformação digital, analista de marketing digital;

Habilidades técnicas: idiomas, funil de vendas, Power BI, estratégia de negócios, novos negócios;

Certificações mais exigidas: Power BI, CRM, Google Ads, SEO, Inbound Marketing

Habilidades comportamentais: adaptabilidade, comunicação, perfil analítico, autonomia, flexibilidade.

Da redação com G1