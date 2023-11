Oficina de Introdução ao Direito, em Sete Lagoas, tem vagas gratuitas abertas para toda comunidade

Gosta de leis? Acha linda a profissão de advogado e quer ingressar em uma graduação? Vai prestar serviço para alguma empresa ligada ao segmento jurídico e quer aprender mais sobre a área? A Faculdade Una Sete Lagoas está com inscrições abertas para a Oficina de Introdução ao Direito, que será realizada de 9 a 30 de novembro, sempre às quintas-feiras, das 19h às 21h. Serão quatro encontros semanais.

Imagem: Elemara Duarte

A oficina será ministrada pelos alunos João Pedro Meireles Dias e Maxsuel Henrique. Eles estão cursando 10° período do curso de Direito da Una e foram aprovados no último exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Durante quatro encontros, os participantes terão a chance de aprofundar seus conhecimentos na área jurídica. “Além dos estudantes secundaristas, a oficina de Introdução ao Direito é direcionada a toda a população. Ou seja, ela está aberta a qualquer pessoa interessada em conhecer mais sobre o universo do Direito, independentemente de idade, formação acadêmica ou profissão”, avisa o professor e coordenador de Grande área Direito e Gestão da Una, Wagner Cardoso. A Una integra o Ecossistema Ânima.

O professor explica que é importante para o cidadão comum saber como o universo do Direito funciona. Isso permite uma melhor compreensão dos direitos e deveres de cada um perante a sociedade e o Estado. “Conhecer os princípios e fundamentos do Direito auxilia na tomada de decisões mais assertivas, na defesa dos interesses e na busca por justiça e equidade em situações cotidianas”, acrescenta o coordenador.

A oficina de Introdução ao Direito oferece certificado de participação e de aproveitamento do participante. Este certificado pode ser utilizado para enriquecer currículos, comprovar horas complementares em instituições de ensino ou, simplesmente, como um registro do aprendizado adquirido durante o curso.

Programação

Encontro 1

Noções básicas de Direito Constitucional

Noções dos artigos 1º ao 6º da Constituição Federal

Encontro 2

Noções de Direito Penal

Conceito analítico de crime

Regime prisional e progressão de regime

Encontro 3

Noções de Direito Processual Penal

Como inicia um processo criminal

Espécies de prisões no Direito Processual Penal brasileiro

Encontro 4

Palestra (convidado especial da área jurídica)

Serviço

Oficina de Introdução ao Direito (gratuita)

Inscrições: clique e acesse o formulário.

Aulas: 9 a 30 de novembro

Horário: 19h às 21h

Local: Una Sete Lagoas (Rua Secretário Divino Padrão, 1411, Santo Antônio)

Imagem: Elemara Duarte

Imagem: Elemara Duarte

Da Redação com informações da Una