Fhemig abre vagas em Belo Horizonte e Patos de Minas para profissionais nas áreas de medicina e fonoaudiologia

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com processos seletivos simplificados abertos para contratação no Hospital Regional Antônio Dias (HRAD), em Patos de Minas, e no Centro Psíquico da Adolescência e Infância (Cepai), em Belo Horizonte. Confira:

Hospital Regional Antônio Dias - inscrições até 10/11

uma vaga para fonoaudiólogo, 40 horas semanais.

Mais informações no edital, neste link

Centro Psíquico da Adolescência e Infância - inscrições até 14/11

uma vaga para médico especialista (psiquiatria, pediatria ou clínica médica), 24 horas semanais.

Outros detalhes no edital, disponível aqui

Para visualizar todos os processos seletivos simplificados, acesse o link “Como ingressar na Fhemig”, na página da Fundação: www.fhemig.mg.gov.br.

É recomendado navegar pelo Internet Explorer ou Mozilla Firefox (versão 3.5). O sistema não é compatível com celular.

Da Redação com Agência Minas