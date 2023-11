Escola de inglês divulga vaga para assessor comercial em Sete Lagoas

A Wise Up Sete Lagoas - Escola de Inglês está contratando profissional para seu quadro na área de vendas, cargo de Assessor Comercial. Veja a descrição e como se candidatar:

foto ilustrativa/Reprodução: Pixabay

Empresa: Wise Up Sete Lagoas - Escola de Inglês

Histórico da organização: A Wise Up é uma empresa brasileira que atua na área de ensino do idioma inglês. Fundada por Flávio Augusto da Silva em 1995, a empresa possui uma abordagem diferenciada no ensino de línguas, com foco na conversação e imersão no idioma.

A Wise Up é conhecida por seu método rápido de aprendizado, e ao longo dos anos, expandiu suas operações para diversas cidades do Brasil, e durante a pandemia se internacionalizou, abrangendo hoje mais de 85 países em todo mundo.

Cargo: Assessor Comercial - Área de vendas

Trabalho no centro de Sete Lagoas-MG, próximo à Prefeitura Municipal.

Experiência e requisitos exigidos:

Ser maior de 20 anos.

Não estar trabalhando atualmente.

Ter facilidade de comunicação.

Possuir ambição e vontade de crescer.

Ser adaptável à meritocracia e metas de trabalho.

Não requer experiência anterior, mas tem que ter disposição para aprender e se desenvolver.

Benefícios:

Contratação CLT + Comissão de vendas.

Vale transporte.

Plano de carreira, com metas claras e objetivas.

Treinamento avançado em vendas.





Horário de trabalho:

Segunda a Quinta: 12:30h às 21:30h (1h de intervalo)

Sexta de 12:30h às 20:30h (1h de intervalo)

Sábado de 11h às 17h (1h de intervalo)



Salário fixo + comissão de vendas.

Como se candidatar: enviar currículo para o e-mail debora.avila@edtech.wiseup.com com assunto Assessor Comercial.

Da Redação