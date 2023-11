Câmara Municipal de Cordisburgo publica edital de concurso público para março de 2024

Foi divulgado na última terça-feira (7) pela Câmara Municipal de Cordisburgo o edital de concurso público para duas vagas abertas a nível médio: Auxiliar de Serviços e Assistente Administrativo. As inscrições serão realizadas em janeiro de 2024.

Foto: Câmara de Cordisburgo / reprodução

O certame será coordenado pela JCM - Consultoria Municipal. Os interessados poderão subscrever para as vagas a partir das 8h do dia 15 de janeiro de 2024 até o dia 15 do mês seguinte, pela página da organizadora. A classificação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, prevista para o dia 17 de março de 2024. O conteúdo programático consistirá em questões de língua portuguesa, raciocínio lógico e conhecimentos específicos.

Veja as descrições para as vagas:

Auxiliar de serviço - uma vaga

Escolaridade: Ensino Médio Completo e conhecimento em informática

Salário-base: R$ 1500,00

Carga horária: 30h

Taxa de inscrição: R$ 75

Assistente administrativo - uma vaga

Escolaridade: Ensino Médio Completo e conhecimento em informática

Salário-base: R$ 1900,00

Carga horária: 30h

Taxa de inscrição: R$ 95

Veja o cronograma completo do certame, que tem prazo de validade de dois anos:

Inscrições: 15/01/2024 a 15/02/2024

Divulgação da relação das isenções de taxa de inscrição (Deferidos e Indeferidos): 23/01/2024

Divulgação da lista de inscrições efetivadas: 20/02/2024

Divulgação do resultado da análise dos pedidos de condições especiais: 20/02/2024

Divulgação do resultado da análise dos pedidos de vagas especiais: 20/02/2024

Divulgação do local e horário de realização da prova objetiva: 04/03/2024

Aplicação da prova objetiva: 17/03/2024

Divulgação do resultado preliminar da prova objetiva: 02/04/2024

Divulgação do resultado final: 19/04/2024

Da redação com Cordis Notícias