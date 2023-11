SEBRAE organiza Semana Global do Empreendedorismo em Sete Lagoas; saiba como participar

Sete Lagoas receberá na próxima segunda-feira (13) a Semana Global do Empreendedorismo 2023, organizado pelo SEBRAE e realizado por todo o país, com o tema “Inclusão e geração de renda para quem empreende”. Capacitação e informação de MEIs, micro e pequenas empresas são o foco da programação.

Foto: Sebrae / Divulgação

De acordo com o SEBRAE, Minas Gerais é o estado com programação mais extensa, com atividades, em sua maioria, gratuitas, direcionadas a microempreendedores individuais (MEI) e donos de pequenos negócios. Os participantes contarão com agenda variada de capacitações, disseminação de histórias inspiradoras e conexões com instituições e pessoas que estimulam o ambiente empreendedor. No ano passado, o SEBRAE Minas na SGE ofertou quase 2 mil atividades em os estados em mais de 650 cidades, com público estimado de 150 mil pessoas.

“As micro e pequenas empresas são geradoras de oito a cada 10 postos de trabalho em Minas Gerais. Elas ajudam a levar um novo patamar de desenvolvimento para nosso estado, possibilitando novos investimentos e mais empregos e renda para a população. Nesse sentido, o empreendedorismo tem exercido um importante papel para promover a inclusão social e a igualdade de oportunidades. As capacitações do SEBRAE Minas serão oportunas para que possamos ter mais pessoas com potencial para investir em seu próprio negócio”, avalia o presidente do Conselho Deliberativo da organização, Marcelo de Souza e Silva.

Confira a programação da Semana Global do Empreendedorismo em Sete Lagoas:

Segunda-feira 13/11 das 08h30 às 18h e 14/11 das 8h30 às 12h30 - Jornada de Marketing Digital para não iniciantes - com Rayza Resende. Investimento: R$100,00 - https://loja.sebraemg.com.br/detalhes/115714

das 08h30 às 18h e 14/11 das 8h30 às 12h30 - Jornada de Marketing Digital para não iniciantes - com Rayza Resende. Investimento: R$100,00 - https://loja.sebraemg.com.br/detalhes/115714 Terça-feira 14/11 das 14h às 15h - Palestra "A experiência do cliente" - com Gustavo Soares (Gratuito) - https://www.sympla.com.br/evento/semana-global-do-empreendedorismo-a-experiencia-do-cliente/2238098

das 14h às 15h - Palestra "A experiência do cliente" - com Gustavo Soares (Gratuito) - https://www.sympla.com.br/evento/semana-global-do-empreendedorismo-a-experiencia-do-cliente/2238098 Sexta-feira 17/11 das 9h às 10h - Palestra "Conhecimento Financeiro" - com Kamila Silva (Gratuito) - https://www.sympla.com.br/evento/semana-global-do-empreendedorismo-conhecimento-financeiro/2238114

das 9h às 10h - Palestra "Conhecimento Financeiro" - com Kamila Silva (Gratuito) - https://www.sympla.com.br/evento/semana-global-do-empreendedorismo-conhecimento-financeiro/2238114 Sexta-feira 17/11 das 14h às 16h - Palestra "Marketing digital e Empreendedorismo" - Para iniciantes, com Letícia Gontijo (Gratuito) https://www.sympla.com.br/evento/semana-global-do-empreendedorismo-jornada-de-marketing-digital-basico-para-iniciantes/2237785

Sobre o evento

A Semana Global do Empreendedorismo é um movimento internacional presente em 200 países e que envolve diretamente 10 milhões de pessoas com objetivo de ajudar no desenvolvimento econômico e social e promover melhorias no ambiente empreendedor. A campanha serve como uma oportunidade para envolver organizações e indivíduos para celebrar e destacar os empreendedores, conectar e inspirar as pessoas para o caminho do empreendedorismo, ajudá-los a começar e facilitar o acesso ao capital e aos recursos necessários para desenvolver e crescer.

No Brasil, o evento é coordenado pelo SEBRAE e outras instituições que também compõem o Conselho Consultivo da SGE no país e são referências no ecossistema empreendedor brasileiro: Aliança Empreendedora, Anjos do Brasil, Anprotec, Artemisia, Brasil Júnior, Conaje, Endeavor, Junior Achievement e a Rede Mulher Empreendedora. Nos últimos quatro anos, a iniciativa mobilizou no país mais de 3,5 milhões de pessoas, com cerca de 35 mil atividades, e recebeu sete premiações internacionais.

Mais informações pelo telefone: (31) 3773-5757. O SEBRAE em Sete Lagoas, está localizado na Avenida Praça Barão do Rio Branco, 170 - 7° Andar – Centro.

Da redação com SEBRAE