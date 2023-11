Sete Lagoas recebe capacitação gratuita sobre exportação dia 22 de novembro na CDL

É empreendedor em Sete Lagoas e gostaria de levar seu produto para o mundo? O primeiro passo é participar do lançamento regional do Minas Business Connection em Sete Lagoas, no próximo dia 22 de novembro, às 15h, no salão do prédio do Bela Vista (orla da Lagoa Paulino), com entrada franca. Na ocasião, será apresentada a primeira plataforma estadual no Brasil de facilitação do comércio internacional e a participação de instituições parceiras com facilidades e conteúdos que podem auxiliar sua empresa na pauta de comércio exterior.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

O objetivo, segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Edmundo Diniz, é treinar e capacitar sobre importação e exportação facilitada e sem ônus. "É uma plataforma que vai permitir importar e exportar a partir de Sete Lagoas, sem custos. O Governo de Minas lançou a plataforma em julho e Sete Lagoas é um dos primeiros municípios a receber a regionalização do sistema. Participar dessa capacitação é de extrema importância para os empresários interessados em exportar", diz Edmundo Diniz.

PROGRAMAÇÃO:

15:00 - Abertura Institucional

Duílio de Castro - Prefeito de Sete Lagoas

Edmundo Diniz - Secretário Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo

Geraldir Alves - Presidente do CDL Sete Lagoas

José Roberto Silva - Presidente da ACI Sete Lagoas

15:15 - Apresentação do Comércio Internacional do Município e Região e Política de Criação do Minas Business Connection (30 minutos) - Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Palestrante: Laís Fagundes - Diretora de Promoção de Exportações e Comércio Exterior

15:45 - Correios: Empreendendo com o Exporta Fácil

Palestrante: Larisse Peixoto - Consultora Comercial

16:00- Aduana como ferramenta para o desenvolvimento

Palestrante: Rodrigo Mineiro - Coordenador do Curso de Direito Aduaneiro da Puc- Minas e Auditor da Receita Federal do Brasil

16:25 - Banco do Brasil: Banco do Brasil, o Banco do Comércio Exterior

Palestrante: Mariana de Ávila Santos - Gerente de Negócios Internacionais

16:45 - FIEMG: Oportunidades de Internacionalização para a Indústria

Palestrante: Rebecca Macedo - Gerente do Centro Internacional de Negócios da FIEMG

17:05 - Invest Minas: Atraindo investimentos e apoiando o desenvolvimento de empresas em Minas Gerais

Palestrante: Cássio Guilherme Coutinho - Assessor Estratégico

17:25 - Sicoob Credpit: Propostas de Câmbio

Palestrante: Antônio José de Freitas - Presidente do Sicoob Credpit

17:35 - Coffee Break e encerramento

Inscrições gratuitas (vagas limitadas) no link.

Parceria: Prefeitura de Sete Lagoas, Sebrae, CDL, ACI, Invest Minas, Sicoob Credpit, Banco do Brasil, Receita Federal, Correios e Fiemg.

Realização: Governo de Minas.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom