Prazo de inscrições para o processo seletivo da Escola Técnica termina nesta segunda-feira, 13

A Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas publicou, o Edital de abertura do processo seletivo do 1º semestre de 2024. O edital oferece vagas em oito cursos profissionalizantes. As inscrições , de maneira online, serão encerradas nesta segunda-feira, 13 de novembro.

Crédito: Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom



A Escola Técnica Municipal é considerada uma referência em ensino profissionalizante e, desde sua fundação, é mantida pela Prefeitura de Sete Lagoas. Serão ofertadas 20 vagas em cada um desses cursos: Administração, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Enfermagem, Meio Ambiente, Metalurgia e Química. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente no site fumeponline.setelagoas.mg.gov.br por R$ 40 (não pode ser pago em Pix).

O Edital que regulamenta o processo traz detalhes sobre as inscrições, provas, classificação, matrículas e datas. As provas serão no dia 3 de dezembro e o gabarito provisório será divulgado no mesmo dia. O resultado final sai no dia 20 de dezembro e a primeira chamada será nos dias 03, 04, 05 e 08 de junho. Informações pelos telefones, que também são WhatsApp, (31) 3773-0424 e (31) 3773-8715 ou pelo e-mail processoseletivo@etmsl.com.br.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM