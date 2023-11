Estão abertas inscrições para o concurso público da Prefeitura de Cordisburgo

Serão 57 vagas no total, sendo 54 de ampla concorrência e 3 para PCD, além dos cadastros de reserva (CR). A maior parte dos cargos tem como remuneração base o salário mínimo, de R$ 1.320,00, com o cargo de maior valor sendo de R$ 3.971,65. A realização será feita pela Fundep - Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa.

Imagem: divulgação

As vagas são as seguintes:

O Concurso terá Prova Objetiva, Prova de Redação e Prova de Títulos.

Prova Objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos de níveis Fundamental incompleto / completo, Médio / Médio-Técnico e Superior.

Prova de Redação de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos: Pedagogo, Professor de Educação Física, Professor de Ensino Fundamental I e Professor de Ensino Fundamental II.

Prova de Títulos acadêmicos de caráter classificatório, para os cargos: Pedagogo, Professor de Educação Física, Professor de Ensino Fundamental I e Professor de Ensino Fundamental II.

Prova de Títulos de experiência profissional de caráter classificatório, para o cargo: Operador de Máquinas II.

O candidato poderá concorrer a um cargo, estando vedada a inscrição para mais de um.

O valor a ser pago a título de inscrição é o seguinte:

Cargos de Nível Fundamental incompleto / completo: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais);

Cargos de Níveis Médio e Médio Técnico: R$ 50,00 (cinquenta reais);

Cargos de Nível Superior: R$ 70,00 (setenta reais);

As inscrições podem ser realizadas através do site www.gestaodeconcursos.com.br das 9h do dia 13 de novembro de 2023 às 17h do dia 19 de dezembro de 2023. O pagamento do valor de inscrição deve ser realizado até o dia 20 de dezembro de 2023.

O candidato que, em razão de limitações de ordem financeira, não puder arcar com o pagamento do valor de inscrição poderá requerer a isenção do pagamento do valor das 9h do dia 13 de novembro de 2023 às 23h59 de 17 de novembro de 2023 no mesmo site de inscrição.

A aplicação da Prova Objetiva e da Prova de Redação, quando houver, ocorrerá no dia 28 de janeiro de 2024, em um turno e será realizada no Municipal de Cordisburgo, sendo:

Nível Fundamental incompleto e completo, nível Médio e Médio Técnico: 3 (três) horas de prova;

Nível Superior, cargos com etapa única de Prova Objetiva: 3 (três) horas de prova;

Nível Superior, cargos com etapa de Prova Objetiva e Redação: 4 (quatro) horas de prova

O Edital está disponível no portal oficial do município, NESTE LINK.

Mais informações clique aqui.

Da Redação com Prefeitura de Cordisburgo