Indústria de Sete Lagoas contrata estagiário de operações

Uma oportunidade de estágio na área de operações é anunciada em Sete Lagoas. Confira:

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

Suportar atividades administrativas nas rotinas do departamento de operações, criando interfaces técnicas com os departamentos de Logística e Engenharia de Manufatura, afim de auxiliar/acompanhar os relatórios operacionais para geração de indicadores de performance. Atuará em um ambiente dinâmico, de alta visibilidade e convivência com todas as operações de manufatura e produção, possibilitando alto nível de aprendizagem e desenvolvimento profissional.

Necessário:

Ensino superior em andamento nos cursos de Administração, Economia, Engenharia ou afins;

Habilidade com pacote office (Power Point, Excel);

Boa comunicação escrita e verbal;

Desejável:

Inglês Intermediário;

Formação técnica em Mecânica, Eletrônica, Eletromecânica ou afins será um diferencial.

Enviar para currículos para o email rh@askbrasil.com.br até 17/11.

Da Redação