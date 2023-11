Prefeitura de Sete Lagoas divulga Processo Seletivo para contratar profissionais da Educação

Foi publicado no Diário Oficial do Município, da última sexta-feira, 10 de novembro, o edital Nº 17/2023, da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, para inscrição no processo seletivo de contratação temporária dos profissionais da Educação do Município de Sete Lagoas no próximo ano letivo.

Imagem: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

As inscrições são gratuitas e vão de 4 a 15 de dezembro de 2023 pelo site www.setelagoas.mg.gov.br. A contratação será regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais nas situações de cargos vagos existentes até a nomeação dos aprovados em concurso público, afastamentos e licenciamentos de funcionários, convênios com as instituições filantrópicas, programas e projetos específicos e para profissionais para atender alunos com deficiência.

Há vagas para os seguintes cargos:

Bibliotecário

Instrutor de Oficina Pedagógica

Intérprete de Libras e Linguagem de Sinais

Professor de Educação Básica - PEB com atuação nos Anos Iniciais e/ou Anos Finais do Ensino Fundamental no componente curricular de Educação Física

Professor de Educação Básica - PEB com atuação na Educação Infantil e no Ensino Fundamental - Anos Iniciais

Professor de Educação Básica – PEB com atuação nos Anos Finais do Ensino Fundamental no componente curricular História

Professor de Educação Básica - PEB com atuação nos Anos Finais do Ensino Fundamental no componente curricular Ciências

Professor de Educação Básica - PEB com atuação nos Anos Finais do Ensino Fundamental no componente curricular Geografia

Professor de Educação Básica - PEB com atuação nos Anos Finais do Ensino Fundamental no componente curricular Língua Portuguesa

Professor de Educação Básica - PEB com atuação nos Anos Finais do Ensino Fundamental no componente curricular Matemática

Professor de Educação Básica - PEB com atuação nos Anos Finais do Ensino Fundamental no componente curricular Língua Inglesa

Professor de Educação Básica - PEB com atuação nos Anos Finais do Ensino Fundamental no componente curricular Ensino Religioso

Tradutor de Braille

Técnico em Nutrição e Dietética

Durante todo o período de inscrição será possibilitado ao candidato corrigir as informações registradas, utilizando o CPF e o

número de protocolo gerado no ato de sua inscrição. A divulgação da lista de classificação dos inscritos será divulgada no site da Prefeitura a partir de 19 de dezembro. A classificação do candidato não implica direito à contratação, cabendo ao Município, exclusivamente, a decisão das convocações para provimento das necessidades, através de editais de chamada pública.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM