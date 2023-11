Loja de calçados em Sete Lagoas contrata vendedor com experiência

Loja de calçados em Sete Lagoas busca vendedor(a) experiente para venda, organização e estoque. Perfil proativo, comprometido e com boa comunicação.

Requisitos:

Ensino médio completo

Conhecimento básico em informática

Experiência em vendas comprovada

Sobre a vaga:

Venda de calçados, organização da loja e estoque. Perfil de vendas com muita garra e determinação para atingir as metas de vendas. Ser comprometida com a equipe. Ter bom comportamento/postura com a equipe e com clientes. Ter boa comunicação/dicção. Ser proativa. Ter experiência como vendedor(a) no varejo, especialmente no setor de calçados.

Regime de Contratação

CLT (Efetivo)

Oferecemos:

Salário + comissão + VT

Envie seu currículo para: (31) 9 9541-6200 Whatsapp

