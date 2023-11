Colégio Técnico da Promove terá cursos pelo Trilhas do Futuro, se inscreva!

Estamos animados em anunciar essa parceria que vai contribuir ainda mais para o seu caminho de sucesso: Participe do lançamento do programa Trilhas de Futuro no Colégio Técnico da Promove, uma iniciativa do governo que vai transformar seu horizonte acadêmico!

Inscreva-se gratuitamente de 09/11 a 23/11 pelo site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br, e escolha como 1.ª opção: COLÉGIO TÉCNICO DA PROMOVE

Serão ofertados os cursos técnicos em Logística, Marketing e RH, que serão a chave para desbloquear seu potencial e prepará-lo para os desafios do mercado de trabalho.

Não perca a chance de fazer parte dessa jornada de aprendizado e conquistas!

Em caso de dúvidas ou mais informações entre em contato pelo telefone/whatsapp: (31) 98979-3976 ou (31) 3774-4183

ATENÇÃO: VAGAS LIMITADAS!

Da Redação com Promove