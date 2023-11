A operadora de telefonia Vivo abriu 500 oportunidades de estágio distribuídas entre várias cidades do Brasil, incluindo São Paulo (SP), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Uberlândia (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Joinville (SC), São José (SC) e Recife (PE).

As inscrições podem ser realizadas até 30 de novembro por meio do site oficial do programa de estágio, disponível através deste link. A empresa oferece vagas nas áreas de auditoria, comercial e negócios, engenharia, experiência do cliente, finanças, jurídico, marketing e produtos, recursos humanos, sustentabilidade, tecnologia e digital.

Para se candidatar, é necessário estar cursando o penúltimo ou último ano de qualquer curso de ensino superior, ou no segundo semestre de um curso tecnólogo até janeiro de 2024. Do total de 500 vagas, 50% são reservadas para pessoas negras. O processo seletivo será conduzido online pela Vivo e não exige fluência em inglês ou experiência prévia.

O valor do salário não foi divulgado, porém a empresa garante que a bolsa auxílio está alinhada com o mercado, além de oferecer benefícios como vale refeição e transporte, seguro de vida, benefício academia, plano de saúde e odontológico. Outros benefícios incluem programa de idiomas, folga no dia do aniversário, descontos em serviços de linha fixa, banda larga, TV, aplicativos gratuitos e um smartphone com plano de voz e dados ilimitados.

O programa de estágio tem duração de 12 a 24 meses, dependendo do ano de formação do estudante. Os aprovados iniciarão as atividades em fevereiro de 2024, terão uma carga horária diária de 6 horas e poderão trabalhar remotamente três vezes por semana.

Da Redação com Hora Brasil