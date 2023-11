CAPES seleciona profissionais para curso totalmente financiado na Irlanda

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES está selecionando profissionais da educação da rede pública para uma especialização em liderança e gestão educacional oferecida pelo Mary Immaculate College (MIC) em Limerick, Irlanda.

A pós-graduação terá 360 horas de carga horária, mais 36 horas de inglês, e ocorrerá de agosto de 2024 a maio de 2025. Os participantes selecionados terão acesso a diversos benefícios, tais como:

Passagem aérea internacional de ida e volta;

Auxílio instalação no valor € 1.000,00;

Ajuda de custo no valor de € 500,00 mensais, após a chegada na Irlanda;

Ajuda de custo no valor de € 300,00 para despesas básicas durante o recesso de natal;

Seguro saúde;

Deslocamento na Irlanda: aeroporto/hotel/aeroporto;

Hospedagem, em acomodação compartilhada (ocupação dupla);

Almoço e coffee-break de segunda a sexta-feira, exceto em recessos e feriados;

Taxas Escolares e materiais didáticos do curso;

Passagem aérea nacional (ida e volta) para a cidade do aeroporto de embarque internacional;

Hospedagem para participação na orientação pré-partida, se houver.

Inscrições para a seleção do curso na Irlanda com tudo pago pela Capes

Há uma série de requisitos, que precisam ser cumpridos pelos candidatos. Dentre eles, por exemplo, ser brasileiro ou, se estrangeiro, possuir autorização de residência no Brasil ou visto adequado, nos termos da legislação de migração e ter vínculo efetivo com a rede pública de educação básica.

O candidato não deve estar cumprindo estágio probatório e precisa exercer uma das seguintes funções: docente da educação básica; coordenador/supervisor pedagógico ou cargo/função equivalente; gestor escolar; profissional da educação, lotado na secretaria de educação, que exerça atividades de gestão educacional ou relacionadas à formação continuada de professores.

Também é preciso ter graduação completa, preferencialmente em curso de licenciatura, e ter currículo cadastrado na Plataforma Freire. O candidato também precisará apresentar a carta de intenção justificando seu interesse em participar do programa, de acordo com o modelo do anexo I, além da carta de recomendação, de acordo com o modelo do anexo II.

Além disso, será preciso comprovar proficiência mínima na língua inglesa com a apresentação de certificado obtido por meio de um dos testes citados no edital e atender às demais exigências descritas no documento.

As inscrições poderão ser feitas pelo link.

Datas importantes

Período de inscrição para a seleção do curso na Irlanda com tudo pago pela Capes 16/11 a 22/12/2023

Etapa I – Análise técnica 26/12/2023 a 05/01/2024

Etapa II – Análise de mérito 10/01 a 19/01/2024

Etapa III – Curso de Inglês para Fins Acadêmicos Março e Abril de 2024

Resultado final da avaliação realizada pelo MIC 15/05/2024

Envio da documentação de confirmação de aceite da bolsa Até 06/06/2024

Embarque para a Irlanda Agosto de 2024

Atividades presenciais do curso na Irlanda Agosto de 2024 a Maio de 2025

Retorno ao Brasil Junho de 2025

Da Redação com Hora Brasil