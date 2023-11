Começam na segunda inscrições para concurso público da Prefeitura de Curvelo; são mais de 440 vagas

Começam nesta segunda-feira (20) as inscrições para o concurso para a Prefeitura de Curvelo: são mais de 440 vagas, que contemplam os ensinos fundamental, médio e/ou técnico e o superior. As provas serão realizadas em janeiro de 2024.

Foto: Giselly Oliveira / ilustração

Organizado pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), o certame terá prova objetiva e redação em dois turnos, com duração de quatro horas para todos os cargos. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, a partir das 9h de segunda (20), até às 17h do dia 20 de dezembro. As taxas variam entre R$ 50 a R$ 100.

O concurso será composto de prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos; prova de redação de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de Nível Médio, Técnico e Superior, exceto para o cargo de Mecânico. Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de Procurador e Advogado CREAS; prova prática de caráter eliminatório, para o cargo de Operador de Máquinas; e por fim, prova de títulos de caráter classificatório, para todos os cargos de Nível Superior.

FAÇA AQUI SUA INSCRIÇÃO

Confira aqui os cargos disponíveis neste certame:

ENSINO FUNDAMENTAL

Servente de Obras, Serralheiro Soldador, Lixeiro, Eletricista, Auxiliar de Manutenção Veicular, Coveiro, Bombeiro, Rondante, Pintor, Operador de Máquinas, Auxiliar de Serviços I, Motorista I e Oficial de Obras.

ENSINO MÉDIO/TÉCNICO

Técnico em Eletrotécnica, Auxiliar Administrativo I, Técnico em Saúde Bucal, Orientador Social, Fiscal de Consumo, Técnico em Enfermagem, Auxiliar em Saúde Bucal Esf, Mecânico, Fiscal Ambiental, Técnico em Saúde Bucal ESF, Monitor de Creche, Fiscal Tributário, Técnico em Agrimensura, Auxiliar em Saúde Bucal, Fiscal de Posturas, Técnico em Meio Ambiente, Fiscal Sanitário, Fiscal de Obras, Técnico em Laboratório, Técnico em Edificações e Técnico em Enfermagem

ENSINO SUPERIOR

Assistente Social, Ginecologista/obstetra, Nutricionista, Especialista em Educação – Inspetor, Analista de Sistemas, Analista em Engenharia, Auditor Contábil, Médico Eap, Auditor Operacional, Farmacêutico, Especialista em Educação – Orientador, Analista de Políticas Públicas da Saúde, Especialista em Educação – Supervisor, Médico Infectologista, Professor de Educação Básica, Médico ESF, Fiscal Sanitário de Nível Superior – Farmácia, Médico Psiquiatra, Bibliotecário, Advogado CREAS, Analista de Políticas Públicas, Procurador Municipal, Analista de Políticas Públicas da Educação, Farmacêutico/bioquímico, Engenheiro Ambiental, Médico Veterinário, Analista em Arquitetura, Enfermeiro, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Fiscal Sanitário de Nível Superior – Nutricionista, Médico Pediatra, Auditor-fiscal, Fisioterapeuta, Fiscal Sanitário de Nível Superior – Enfermagem, Cirurgião Dentista, Contador, Terapeuta Ocupacional e Fiscal Sanitário de Nível Superior – Dentista.

Da redação com Cordis Notícias