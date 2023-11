Câmara de Betim abre concurso público com 21 vagas; salário chega até R$ 7,6 mil

Estão abertas desde segunda-feira (20) as inscrições para o concurso público para 21 vagas a níveis médio, técnico e superior para a Câmara Municipal de Betim. Os salários podem chegar até R$ 7,6 mil.

Foto: TV Globo / reprodução

A cargos de assistente administrativo, são ofertados as vagas de intérprete de libras, técnico de apoio e técnico em informática; em consultor técnico legislativo, as vagas são para analista de desenvolvimento e tecnologia, de infraestrutura e tecnologia, arquivista, assistente social, programador visual e redator-revisor. Para nível de analista legislativo, os cargos são de contador e procurador.

As taxas de inscrição variam entre R$ 80 a R$ 110, e vão até o dia 20 de dezembro; as provas, serõa realizadas no dia 28 de janeiro de 2024 na cidade da região metropolitana, com duração de quatro horas. O certame está sob organização da Fundep - o período de isenção de inscrição para hipossuficientes também começou na segunda-feira (20) e segue até a quinta-feira (23).

Da redação