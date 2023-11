Sebrae Minas promove oficinas de capacitação para pequenos negócios em Sete Lagoas: saiba como participar

Empreendedores de Sete Lagoas e região poderão se inscrever para capacitações que serão realizadas, na próxima semana, voltadas para o setor de alimentação fora do lar e gestão de equipe. As atividades vão ser promovidas pelo Sebrae Minas nos dias 27 e 28 de novembro, com oficinas práticas do Programa Prepara Gastronomia e, no dia 29, para empreendedores que desejam aumentar o engajamento de seus colaboradores por meio da Oficina Gamificada, que utiliza aspectos de um jogo para aplicar na realidade das empresas.

Prepara Gastronomia

O programa é uma iniciativa do Sebrae Minas que oferece suporte empresarial para a melhoria da gestão, processos, redução de custos e inovação de microempreendedores individuais (MEI) e micro e pequenas empresas (MPE) mineiras do setor de alimentação fora do lar.

Em Sete lagoas, os empreendedores poderão participar de três oficinas práticas:

Introdução à Ficha Técnica, Elementos Essenciais, Padronização de Medidas Custos e Precificação. Higiene e Manipulação de Alimentos, Armazenamento Adequado, Padronização de Processos, Legislação e Normas Sanitárias. Foco na experiência do cliente; Estratégias para atendimento eficaz.

Data: 27/11 - 8h15 às 17h15

28/11 - 8h15 às 12h15

Investimento: R$ 150

Inscrições no site da loja do Sebrae Minas

Oficina Gamificada

Por meio de aspectos divertidos e engajadores, a técnica de gamificação usa o sistema de compensações dos jogos para motivar colaboradores e fornecedores. Adotada por grandes organizações, a gamificação é uma estratégia com bons resultados, pois permite aumentar a produtividade, melhorar a comunicação, o trabalho em equipe e os resultados dos negócios.

Data: 29/11

Horário: 8h30 às 11h30

Investimento: R$ 130

Inscrições no site da loja do Sebrae Minas

Sebrae Minas em Sete Lagoas

As atividades serão realizadas na Agência de Atendimento do Sebrae Minas no município, que fica localizada na Praça Barão do Rio Branco, 170 - 7° Andar – Centro. Mais informações pelo telefone (31) 3773-5757.

