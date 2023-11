Prefeitura de Lagoa Santa abre concurso público para 128 vagas em diversos níveis, com salários até R$ 9,8 mil

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, para 127 vagas e cadastro de reserva, com salários que chegam até aos R$ 9,8 mil.

Foto: vetornortenoticias.com.br / ilustrativa

O certame abrangerá áreas da saúde e educação e tem inscrições até o dia 20 de dezembro, no site da IBGP Concursos, responsável pela organização. Os valores para subscrever estão entre R$ 40 a R$ 90.

FAÇA AQUI SUA INSCRIÇÃO

As provas serão realizadas em Lagoa Santa no dia 21 de janeiro de 2024, em dois turnos. Com validade de dois anos, o certame também realizará cadastro de reserva.

O concurso terá prova objetiva com questões de múltipla escolha para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, prova discursiva (redação) de caráter eliminatório e classificatório, destinada aos candidatos aos cargos de Professor e avaliação de títulos de caráter classificatório para cargos de nível superior.

Confira aqui a lista de cargos indicados:

Ensino fundamental incompleto

Agente de Serviços Funerários (1);

Ensino médio

Auxiliar de Saúde Bucal (1);

Fiscal de Obras (2);

Fiscal de Posturas (2);

Fiscal do Meio Ambiente (3);

Secretário Escolar (3);

Ensino médio/técnico

Professor A - Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental (70);

Técnico em Enfermagem (9);

Técnico em Informática (5);

Técnico em Saúde Bucal (Cr);

Ensino superior

Cirurgião Dentista Geral (1);

Educador em Saúde (2);

Engenheiro Ambiental (1);

Engenheiro de Segurança do Trabalho (1);

Médico Clínico (1);

Pedagogo (5);

Professor de Ciências (Cr);

Professor de Educação Física (5);

Professor de História (Cr);

Professor de Inglês (Cr);

Professor de Matemática (Cr);

Professor de Português (2);

Cirurgião Dentista Atendimento Especial (1);

Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial (Cr);

Cirurgião Dentista Estomatologista (1);

Cirurgião Dentista Periodontista (1);

Médico Auditor (1);

Médico do Trabalho (1);

Médico Endocrinologista (1);

Médico Infectologista (1);

Médico Neurologista (1);

Médico Ortopedista (Cr);

Médico Pneumologista (1);

Médico Psiquiatra (3);

Médico Regulador (1);

Médico Urologista (1).

Da redação