Empresa em Sete Lagoas contrata montador e técnico eletricista; confira

A empresa Energia Limpa busca montador e técnico eletricista com disponibilidade para viajar e ficar no alojamento da empresa. Especializada em sistemas de energia solar fotovoltaica para diversos ambientes, a empresa realiza estudos detalhados para oferecer as melhores soluções aos clientes.

Imagem site da empresa

Montador

Montagem de estruturas metálicas

Alocação de painéis solares nas estruturas

Passar cabeamento, para ligação de inversores e painéis solares

Auxiliar o pedreiro na construção de casa de máquinas e fundação para estruturas de solo

Carregar/descarregar materiais para montagem da usina fotovoltaica

Realizar limpeza de painéis fotovoltaicos

Salário: 1.500,00

Benefícios: 100 de prêmio assiduidade (caso não haja falta) e Convênio com Farmácia

Disponibilidade para viajar e ficar no alojamento da empresa

Enviar currículo com o nome do cargo ao qual se interessa para: (31) 9 9552-5450

Técnico Eletricista

Saber interpretar os desenhos mecânicos e elétricos referentes as atividades desenvolvidas pela empresa

Possuir curso de NR10

Supervisionar todas as atividades executadas com o propósito de evitar falhas na montagem

Executar testes de isolamento nos cabos CC e CA

Realizar demais atividades referentes ao cargo

Salário: 1.700 + 30% de periculosidade

Benefícios: 100 de prêmio assiduidade (caso não haja falta) e Convênio com Farmácia

Disponibilidade para viajar e ficar em alojamento da empresa

Enviar currículo com o nome do cargo ao qual se interessa para: (31) 9 9552-5450

Da Redação