Trilhas de Futuro: Inscrições abertas até quinta-feira (23) para cursos técnicos gratuitos em Minas Gerais

Atenção a todos interessados na 4ª edição do Trilhas de Futuro! O prazo para inscrições se encerra nesta quinta-feira (23/11). Este projeto, promovido pelo Governo de Minas por meio da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), oferece oportunidades de cursos técnicos gratuitos em todo o estado.

Imagem: Agência Minas

Há aproximadamente 50 mil vagas distribuídas em diversos municípios de Minas Gerais, abrangendo áreas como metalurgia, enfermagem, administração, modelagem de vestuário, farmácia, radiologia, saúde bucal, segurança do trabalho, entre outros. As inscrições estão disponíveis no site oficial do Trilhas de Futuro.

Nesta quarta edição, foram credenciadas 306 instituições de ensino profissional, presentes em 139 municípios diferentes, oferecendo um leque de 89 opções de cursos.

Uma das grandes novidades é a inclusão de 11 novos cursos, como comércio, dança, técnico em reabilitação de dependentes químicos, desenho de construção civil, design de moda, instrumentação industrial, manutenção de máquinas pesadas, necropsia, paisagismo, telecomunicações e trânsito.

Além disso, há a expansão para 13 novos municípios: Almenara, Carmésia, Carmo do Paranaíba, Comercinho, Espinosa, Gouveia, Itapagipe, Jaíba, Lagoa Grande, Ponte Nova, Ribeirão Das Neves, Rio Pardo De Minas e Sabará.

Para quem tem interesse nos cursos, é essencial conferir o catálogo disponível no site, onde estão todas as informações sobre as regiões e cursos oferecidos, os quais são realizados presencialmente. Vale destacar que todo o material didático necessário é disponibilizado gratuitamente.

Oportunidades



Criado para disponibilizar oportunidades, sobretudo para jovens recém-saídos no ensino médio, e que buscam os primeiros incentivos para a vida profissional, nesta edição qualquer pessoa interessada pode inscrever-se nos cursos. Para estudantes que ainda estão no ensino médio, é necessário estar cursando o segundo ano a partir do início de 2024.



Como ressalta Kellen Senra, subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica da SEE/MG, os selecionados pelo programa também são contemplados com o benefício de R$ 20 por dia, transferido ao estudante de acordo com a frequência registrada e apurada pela instituição.



“Encerrando as inscrições nesta quinta-feira (23/11), as aulas começam em março de 2024. Lembrando que o estudante que participa do Trilhas de Futuro, além do investimento profissional no curso técnico, também recebe seu auxílio para suporte nas questões de transporte e alimentação”, diz.



Lançado pela SEE/MG em 2021, o projeto recebeu cerca de R$ 1 bilhão para a capacitação de cerca de 30 mil mineiros formados até hoje, expandindo oportunidades sobretudo para jovens recém-saídos no ensino médio, e que buscam os primeiros incentivos para a vida profissional.



Dúvidas sobre os cursos, instituições, documentações e outras, podem ser conferidas no site do Trilhas de Futuro.