Matrículas para a 4ª edição do Trilhas de Futuro serão encerradas nesta quinta, 23, em Sete Lagoas

Serão encerradas, nesta sexta-feira, 23 de novembro, as inscrições para a 4ª edição do projeto Trilhas de Futuro, do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG). As inscrições podem ser realizadas no site do Trilhas de Futuro, onde o estudante encontra todas as informações necessárias, tais como prazos, documentos, cursos e turnos disponíveis, entre outras.

Imagem: Divulgação/ Agência Minas Gerais

É fundamental que, antes de se inscrever, o pleiteante leia com atenção a resolução disponível na página para, só então, prosseguir com a inscrição. Qualquer pessoa pode se inscrever, mas alunos que ainda estão no ensino médio precisam estar cursando o segundo ano a partir do início de 2024. Nesta edição, em Sete Lagoas, serão oferecidos vários cursos técnicos profissionalizantes gratuitos em oito instituições de ensino da cidade, entre elas, a Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep), mantida pela Prefeitura, com aulas ministradas na Escola Técnica Municipal (ETMSL).

Confira as instituições de ensino locais participantes e os cursos disponíveis em cada uma delas:

Fumep: Edificações, Administração, Enfermagem, Eletrotécnica, Química, Metalurgia, Meio Ambiente e Eletrônica.

Edificações, Administração, Enfermagem, Eletrotécnica, Química, Metalurgia, Meio Ambiente e Eletrônica. Senai: Informática para Internet, Instrumentação Industrial, Administração, Segurança do Trabalho, Eletromecânica, Automação Industrial, Eletrotécnica e Química.

Informática para Internet, Instrumentação Industrial, Administração, Segurança do Trabalho, Eletromecânica, Automação Industrial, Eletrotécnica e Química. Senac: Informática, Administração, Logística e Contabilidade.

Informática, Administração, Logística e Contabilidade. Grau Técnico: Administração, Enfermagem e Radiologia.

Administração, Enfermagem e Radiologia. Colégio Promove: Logística, Recursos Humanos e Marketing.

Logística, Recursos Humanos e Marketing. Tecsete: Cuidador de Idosos, Farmácia, Dependência Química, Podologia, Nutrição e Dietética, Prótese Dentária, Recursos Humanos e Enfermagem.

Cuidador de Idosos, Farmácia, Dependência Química, Podologia, Nutrição e Dietética, Prótese Dentária, Recursos Humanos e Enfermagem. Santa Maria: Enfermagem e Segurança do Trabalho.

Enfermagem e Segurança do Trabalho. Cefap: Enfermagem.

Vagas

Para a 4ª edição do Trilhas de Futuro foram disponibilizadas 50 mil vagas em todo estado de Minas Gerais, em diversos cursos. É fundamental que o estudante confira o catálogo de vagas de acordo com cada instituição, tendo em vista que os cursos são presenciais. Para esta edição, foram credenciadas 306 instituições de ensino profissional, localizadas em 139 municípios e com 89 cursos distintos. Buscando facilitar ainda mais a formação, haverá uma ajuda de custo de R$ 20 por dia, de acordo com a frequência registrada e apurada pela instituição. Esse apoio tem a finalidade principal de custear o transporte e a alimentação do aluno. Além disso, todo material didático necessário é disponibilizado gratuitamente.

Mercado de trabalho

Além de oferecer os cursos profissionalizantes, há ainda uma ajuda aos egressos para adentrarem no mercado de trabalho ao concluir a formação, por meio do Programa Um Milhão de Oportunidade de Futuro, do Unicef, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação. "O Trilhas de Futuro é uma oportunidade muito importante para os jovens e adultos que desejam ingressar em uma formação técnica profissional. Os cursos estão em consonância com as novas tecnologias e demandas do mercado de trabalho atual, com cursos variados e bem estruturados. É uma chance única para todos aqueles que sonham com um bom futuro", avalia o presidente da Fumep, Cláudio Henrique Nacif. As turmas iniciam em fevereiro e o processo de inscrição ocorre via formulário eletrônico no site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM