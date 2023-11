Faculdade Una Sete Lagoas oferece cursos de extensão gratuitos em dez áreas

Até o próximo domingo (26/11), a Faculdade Una Sete Lagoas, que integra o Ecossistema Ânima, vai ofertar vagas em dez diferentes cursos de extensão abertos à comunidade. Com uma carga horária de 16 horas por encontro, as aulas serão realizadas no formato online e ministradas ao vivo. As inscrições gratuitas para os cursos de extensão podem ser feitas no link.

Imagem internet

Entre as temáticas disponíveis estão: workshop Ânima Nest de produtividade pessoal; gestão ágil de projetos; lógica de programação para Arduíno; prompts para IA generativas no trabalho; reflexões sobre a violência contra a mulher; educação ambiental e sustentabilidade; métodos subjetivos de avaliação nutricional; emoções e desempenho; avaliação antropométrica e prática em saúde baseada em evidência científica.

As aulas estarão abertas aos estudantes das instituições e ao público externo. No caso dos acadêmicos da Uma, estes devem estar devidamente matriculados no semestre vigente e optar por cursos que não conflitem com o horário de aula de outros componentes do currículo ou outras extensões. Para o público externo, é recomendado que o inscrito tenha disponibilidade de horários.

Após inscrito, o participante terá aprovação no curso e, consequentemente, acesso à certificação mediante a participação em, no mínimo, 75% dos encontros ao vivo com o docente e entregas de atividades. Os certificados serão emitidos a partir do dia 20 de dezembro e enviados para o e-mail cadastrado pelo participante no ato da inscrição.

Confira abaixo a lista e, no link, o catálogo com detalhes dos cursos disponíveis:

Gestão Ágil de Projetos: Uma visão prática de como criar, gerir e realizar pequenos (ou não tão pequenos assim) projetos

Workshop Ânima Nest de Produtividade Pessoal: Metodologia PPG de Planejamento e Organização para atingir seus objetivos de forma mais eficaz

Lógica de programação para Arduíno

Reflexões sobre a violência contra a mulher

Educação Ambiental e Sustentabilidade

Métodos subjetivos de avaliação nutricional da teoria à prática

Dominando prompts para IA generativas no âmbito do trabalho

Avaliação antropométrica: o que é e qual sua importância para a avaliação da saúde dos indivíduos e coletividades?

Emoções e desempenho: potencializando seu rendimento profissional por meio da gestão emocional

Prática em saúde baseada em evidência científica: da questão clínica à tomada de decisão

Da Redação com Faculdade Una Sete Lagoas