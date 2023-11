Dnit abre concurso com 100 vagas e salários atrativos! Saiba tudo e garanta sua inscrição

As inscrições para o concurso público do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) terão início às 16h desta segunda-feira (27).

Os interessados podem realizar suas inscrições até o dia 26 de dezembro, no mesmo horário, através do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela organização do certame. A taxa de inscrição é de R$ 120.

O certame visa o preenchimento de 100 vagas no quadro de pessoal do Dnit, sendo distribuídas igualmente entre dois cargos: 50 para Analista Administrativo e 50 para Analista em Infraestrutura de Transportes. Além disso, será formado um cadastro reserva.

Concurso DNIT tem edital publicado com 100 vagas (Foto: Governo Federal)

No caso do cargo de Analista Administrativo, as vagas estão subdivididas em três especialidades: Administrativo, Contabilidade e Tecnologia da Informação. A remuneração é de R$ 10.294,38, com carga horária de 40 horas semanais. Já para o cargo de Analista em Infraestrutura de Transportes, de especialidade em Engenharia Civil, o salário é de R$ 12.812,66, também para uma carga horária de 40 horas semanais.

Do total de vagas, 20% serão reservadas para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência.

O prazo de validade do concurso é de 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período. As responsabilidades de cada cargo estão detalhadas no edital.

A avaliação do concurso será realizada em duas etapas. A primeira, marcada para o dia 18 de fevereiro de 2024 em todas as capitais do país, consistirá em prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos, sendo esta última realizada de forma virtual. A segunda etapa, composta por um curso de formação profissional, será realizada em Brasília (DF).

✍️VEJA CLICANDO AQUI O EDITAL COMPLETO

da redação