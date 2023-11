Oportunidades: Confira os concursos em Minas Gerais com salários de até R$ 19.002,05

Em um cenário promissor para quem busca novas oportunidades profissionais, diversos órgãos em Minas Gerais estão com processos seletivos abertos. Com salários que variam de R$ 1.320 até expressivos R$ 19.002,05, as vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade, desde o fundamental até o superior.

A Prefeitura de Curvelo oferece um total de 445 vagas, aceitando candidatos de diversos níveis de escolaridade. Já o Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA) em Minas Gerais disponibiliza 13 vagas para candidatos com ensino superior completo, com salários entre R$ 6.662,68 e R$ 13.844,46. Confira as vagas abaixo:

Estudantes de concursos públicos realizando prova - Divulgação

Prefeitura de Curvelo (MG) - Vagas: 445 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.372,80 até R$ 19.002,05 / Inscrições: até 20/12 / Mais informações aqui - Vagas: 445 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.372,80 até R$ 19.002,05 / Inscrições: até 20/12 /

LNA (Laboratório Nacional de Astrofísica)/MG - Vagas: 13 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 6.662,68 até R$ 13.844,46 / Inscrições: de 12/12 até 19/1 / Mais informações aqui - Vagas: 13 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 6.662,68 até R$ 13.844,46 / Inscrições: de 12/12 até 19/1 /