Últimos dias para inscrição nas vagas remanescentes do Fies

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), todos os estudantes com matrícula ativa no mesmo curso, turno e localidade das instituições participantes do Fies podem se inscrever para as vagas remanescentes. O prazo para inscrições se encerra na próxima quinta-feira, e o MEC chegou a estender esse prazo. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente através do Portal de Acesso Único ao Ensino Superior. Os resultados da pré-seleção em chamada única e da lista de espera serão divulgados em 4 de dezembro.

Foto: Ilustrativa

Além de estar cursando regularmente o mesmo curso na mesma instituição, os estudantes precisam satisfazer outras exigências do programa, como ter uma renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.

O MEC ressaltou que os selecionados poderão contratar o financiamento com abrangência a partir de julho de 2023, permitindo o financiamento de todo o segundo semestre desse ano, mesmo para aqueles que não estão em situação de inadimplência na instituição de ensino. Em caso de preferência, o estudante poderá até mesmo reaver os valores já pagos durante esse período.

Vagas

Cerca de 60 mil vagas são ofertadas com a retomada do Fies Vagas Remanescentes, que estava interrompido desde 2021. Os inscritos serão selecionados de acordo com a classificação de suas notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Serão consideradas as edições a partir de 2010. A nota mínima exigida é 450 pontos na média das cinco provas do Enem, bem como nota superior a zero na prova de redação.

Classificação

Os critérios de priorização para ocupação das vagas remanescentes do Fies seguem uma ordem específica. Bolsistas parciais (50%) do Programa Universidade para Todos (ProUni) têm prioridade máxima, desde que não possuam graduação ou histórico como beneficiários do Fies.

Em segundo lugar estão os estudantes sem diploma de graduação e sem histórico de benefício pelo Fies. Em terceiro, aparecem aqueles sem diploma de graduação, mas que já foram beneficiados pelo Fies anteriormente e quitaram o financiamento.

Na quarta posição estão os estudantes com diploma de graduação, mas sem histórico de contratos anteriores com o Fies. Por fim, na quinta posição, encontram-se os estudantes com diploma de graduação e histórico como beneficiários do Fies que conseguiram quitar o financiamento de seu curso.

Novo cronograma

Período de inscrição: 17 a 30 de novembro;

Resultado da chamada única (pré-seleção): 4 de dezembro;

Comparecimento à instituição de ensino para comprovação de informações da inscrição: 5 a 7 de dezembro;

Resultado da lista de espera (pré-seleção): 12 de dezembro.

Da Redação com Correio do Brasil